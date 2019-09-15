Hamitköy’de dostluk kazandı

Hamitköy ile Lefke arasında kalabalık taraftar topluluğu önünde, yüksek tempoda oynanan maç 1-1 berabere tamamlanırken, takımlar birer puanla sezona başladılar

Yer: Esat Erdoğmuş Stadı

Hakemler: Mehmet Sezener, Halil Canaloğlu, Cemal Sarı

Hamitköy: Emre, Halil İbrahim, Hasan, Ömer (Dk.69 Hüseyin Çıdamlı),Peter, Aksel (Dk.78 Mahmut), Mert, Ebuka, Mehmet Çiçen, Oladele, İbrahim

Lefke: Mehmet Özeralp, Aykut, Isaac, Daniel, Semih, Yılmaz, Kasım (Dk.86 Aziz), Armstrong, Yakup, Fofana (Dk.55 MustafaTahsildaroğlu), Tuncay

Goller: Dk.36 Ebuka (Hamitköy), Dk.73 Armstrong (Lefke)

K-Pet Süper Ligin yeni takımı Hamitköy ile Lefke arasındaki mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı. Heyecan ve temponun yüksek olduğu mücadeleyi takip eden 400’ü aşkın futbolsever keyifli bir 90 dakika izledi.

2 takımın ama özellikle de Lefke birçok pozisyona girdiği mücadelede konuk ekip iki kez direğe takıldı. Hamitköy, yıldız golcüsü Ebuka ile karşılaşmada 36. Dakikada 1-0 öne geçti ve ilk devreyi önde kapattı.

İkinci yarıda oyun üstünlüğünü ele alan Lefke, aradığı golü 73.dakikada Armstrong ile bularak skora dengeyi getirdi. 1-1

Kalan dakikalarda iki takım da başka gol atamayınca oldukça kalabalık bir seyirci kitlesi önünde oynanan karşılaşma 1-1 berabere sonuçlanırken, taraflar sezona birer puanla başladılar.