Hamitköy’de alt yapı güçleniyor

Evren Mannaş başkanlığındaki yönetim kurulu içerisinde oluşturulan Serkan Sakallı başkanlığındaki alt yapı komitesi başarıyla çalışmalarını sürdürürken, alt yapıya bonservis futbolcular kazandırılarak, bu futbolcuların antrenör Teysir Tarazi yönetiminde yapılan antrenmanlarla gelişim içerisinde olmaları sağlanıyor. Sezon öncesinde 4 lisanslı oyuncusu bulunan Hamitköy U21 Takımı, 28 lisanslı oyuncuya ulaşırken, antrenmanlarını da aralıksız sürdürüyor. Futbolcuların motivasyonlarını artırmayı hedefleyen Serkan Sakallı başkanlığındaki alt yapı komitesi de K-PET U21 Birinci Lig’de sürekli gelişim içerisinde olan Hamitköy U21 Takımı futbolcularına geçtiğimiz akşam bir yemek düzenleyerek, gençlerin birlikte eğlenceli vakit geçirmesini sağladı.
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