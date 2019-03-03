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Hamitköy zoru başardı

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Lider Göçmenköy ile Hamitköy arasında kalabalık futbol sever kitlesi önünde oynanan maçı Toykan 2, Muhammed ve Hasan'ın golleriyle kazanan Hamitköy, rakibine rövanşı da vermemiş oldu. Hamitköy kalecisi Emre maçta 1 penaltı kurtardı

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Hamitköy zoru başardı

Stad: Göçmenköy Stadı

Hakemler: Utku Hamamcıoğlu, Hüseyin Özaşık, Yusuf Bakar

Göçmenköy: Kemal Ağrı, Çağdaş, Rıfat, Cemal (45.Dk Sabri) Mustafa Kermeoğlu ( 61.Dk Kadir) Mustafa Ayker, Reşit, Ahmet, Mustafa Arnavut, Kemal Uçaner (45.Dk Buğra) Arda

Hamitköy: Emre, Salih Adakan, Ahit, Hüseyin, Furkan, Muhammet (76.Dk Ardahan), Toykan, İbrahim, Ömer (51.Dk Michael) Hasan, Mert(83.Dk Osman)

Goller:  4. ve 58. Dk Toykan , 45+2.Dk Muhammet, 69.Dk Hasan (Hamitköy)

K-PET Birinci Ligde zirvenin önemli maçında Hamitköy, Göçmenköy deplasmanından 4 farklı galibiyetle dönerek, derbiden 3 puanla ayrılmanın mutluluğunu yaşadı. Maçın devre arasında yaşanan gerginlik sonrasında, maç sonunda Göçmenköylüler, Hamitköylüler'i tebrik ederek sahadan uğurladılar.

4.Dk: Hamitköy atağında kazanılan frikiği kullanan Toykan’ın vuruşunda baraja da çarpan top filelere gitti. Göçmenköy 0-1 Hamitköy

6.Dk: Göçmenköy’de kazanılan korner kullanan Arda’nın ortasında Kemal Uçaner bomboş pozisyonda kafa vuruşunu yaptı ancak top dışarıya gitti.

15.Dk: Göçmenköy atağında Kemal Uçaner ceza sahası dışından şutunu attı. Kaleci Emre’nin müdahalesiyle top üst direkten geri geldi. Dönen topa kafa vuruşunu yapan Ahmet topu üstten dışarıya gönderdi.

19.Dk: Göçmenköy atağında Ahmet’in pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Mustafa Arnavut’un vuruşunda çizgi üzerinde Ömer’e çarptı ve kornere gitti.

45+2.Dk: Hamitköy atağında  ceza sahası içerisinde topla buluşan Muhammet’in vuruşunda top filelere gitti. Göçmenköy 0-2 Hamitköy

58.Dk: Göçmenköy savunmasında Mustafa Kermeoğlu’nun hatasında Hasan topu aldı ve ceza sahasına girip pasını boştaki Toykan’a aktardı ve  Toykan vuruşunda topu filelere gönderdi. Göçmenköy 0-3 Hamitköy

69.Dk: Hamitköy atağında Toykan’ın kafayla pasında soldan ceza sahasına giren Hasan vuruşunda topu filelere gönderdi. Göçmenköy 0-4 Hamitköy

89.Dk: Göçmenköy atağında Arda’nın müdahalesiyle Mustafa Arnavut yerde kalınca hakem Utku Hamamcıoğlu penaltı noktasını gösterdi. Ahmet’in kullandığı penaltı atışında kaleci Emre gole izin vermeyince, maçın hakemlerinin başarılı bir yönetim gösterdiği karşılaşma 0-4 şeklinde sona erdi.

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