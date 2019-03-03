Hamitköy zoru başardı

Stad: Göçmenköy Stadı
Hakemler: Utku Hamamcıoğlu, Hüseyin Özaşık, Yusuf Bakar
Göçmenköy: Kemal Ağrı, Çağdaş, Rıfat, Cemal (45.Dk Sabri) Mustafa Kermeoğlu ( 61.Dk Kadir) Mustafa Ayker, Reşit, Ahmet, Mustafa Arnavut, Kemal Uçaner (45.Dk Buğra) Arda
Hamitköy: Emre, Salih Adakan, Ahit, Hüseyin, Furkan, Muhammet (76.Dk Ardahan), Toykan, İbrahim, Ömer (51.Dk Michael) Hasan, Mert(83.Dk Osman)
Goller: 4. ve 58. Dk Toykan , 45+2.Dk Muhammet, 69.Dk Hasan (Hamitköy)
K-PET Birinci Ligde zirvenin önemli maçında Hamitköy, Göçmenköy deplasmanından 4 farklı galibiyetle dönerek, derbiden 3 puanla ayrılmanın mutluluğunu yaşadı. Maçın devre arasında yaşanan gerginlik sonrasında, maç sonunda Göçmenköylüler, Hamitköylüler'i tebrik ederek sahadan uğurladılar.
4.Dk: Hamitköy atağında kazanılan frikiği kullanan Toykan’ın vuruşunda baraja da çarpan top filelere gitti. Göçmenköy 0-1 Hamitköy
6.Dk: Göçmenköy’de kazanılan korner kullanan Arda’nın ortasında Kemal Uçaner bomboş pozisyonda kafa vuruşunu yaptı ancak top dışarıya gitti.
15.Dk: Göçmenköy atağında Kemal Uçaner ceza sahası dışından şutunu attı. Kaleci Emre’nin müdahalesiyle top üst direkten geri geldi. Dönen topa kafa vuruşunu yapan Ahmet topu üstten dışarıya gönderdi.
19.Dk: Göçmenköy atağında Ahmet’in pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Mustafa Arnavut’un vuruşunda çizgi üzerinde Ömer’e çarptı ve kornere gitti.
45+2.Dk: Hamitköy atağında ceza sahası içerisinde topla buluşan Muhammet’in vuruşunda top filelere gitti. Göçmenköy 0-2 Hamitköy
58.Dk: Göçmenköy savunmasında Mustafa Kermeoğlu’nun hatasında Hasan topu aldı ve ceza sahasına girip pasını boştaki Toykan’a aktardı ve Toykan vuruşunda topu filelere gönderdi. Göçmenköy 0-3 Hamitköy
69.Dk: Hamitköy atağında Toykan’ın kafayla pasında soldan ceza sahasına giren Hasan vuruşunda topu filelere gönderdi. Göçmenköy 0-4 Hamitköy
89.Dk: Göçmenköy atağında Arda’nın müdahalesiyle Mustafa Arnavut yerde kalınca hakem Utku Hamamcıoğlu penaltı noktasını gösterdi. Ahmet’in kullandığı penaltı atışında kaleci Emre gole izin vermeyince, maçın hakemlerinin başarılı bir yönetim gösterdiği karşılaşma 0-4 şeklinde sona erdi.