Hamitköy zoru başardı

Lider Göçmenköy ile Hamitköy arasında kalabalık futbol sever kitlesi önünde oynanan maçı Toykan 2, Muhammed ve Hasan'ın golleriyle kazanan Hamitköy, rakibine rövanşı da vermemiş oldu. Hamitköy kalecisi Emre maçta 1 penaltı kurtardı

Stad: Göçmenköy Stadı Hakemler: Utku Hamamcıoğlu, Hüseyin Özaşık, Yusuf Bakar Göçmenköy: Kemal Ağrı, Çağdaş, Rıfat, Cemal (45.Dk Sabri) Mustafa Kermeoğlu ( 61.Dk Kadir) Mustafa Ayker, Reşit, Ahmet, Mustafa Arnavut, Kemal Uçaner (45.Dk Buğra) Arda Hamitköy: Emre, Salih Adakan, Ahit, Hüseyin, Furkan, Muhammet (76.Dk Ardahan), Toykan, İbrahim, Ömer (51.Dk Michael) Hasan, Mert(83.Dk Osman) Goller: 4. ve 58. Dk Toykan , 45+2.Dk Muhammet, 69.Dk Hasan (Hamitköy) K-PET Birinci Ligde zirvenin önemli maçında Hamitköy, Göçmenköy deplasmanından 4 farklı galibiyetle dönerek, derbiden 3 puanla ayrılmanın mutluluğunu yaşadı. Maçın devre arasında yaşanan gerginlik sonrasında, maç sonunda Göçmenköylüler, Hamitköylüler'i tebrik ederek sahadan uğurladılar. 4.Dk: Hamitköy atağında kazanılan frikiği kullanan Toykan’ın vuruşunda baraja da çarpan top filelere gitti. Göçmenköy 0-1 Hamitköy 6.Dk: Göçmenköy’de kazanılan korner kullanan Arda’nın ortasında Kemal Uçaner bomboş pozisyonda kafa vuruşunu yaptı ancak top dışarıya gitti. 15.Dk: Göçmenköy atağında Kemal Uçaner ceza sahası dışından şutunu attı. Kaleci Emre’nin müdahalesiyle top üst direkten geri geldi. Dönen topa kafa vuruşunu yapan Ahmet topu üstten dışarıya gönderdi. 19.Dk: Göçmenköy atağında Ahmet’in pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Mustafa Arnavut’un vuruşunda çizgi üzerinde Ömer’e çarptı ve kornere gitti. 45+2.Dk: Hamitköy atağında ceza sahası içerisinde topla buluşan Muhammet’in vuruşunda top filelere gitti. Göçmenköy 0-2 Hamitköy 58.Dk: Göçmenköy savunmasında Mustafa Kermeoğlu’nun hatasında Hasan topu aldı ve ceza sahasına girip pasını boştaki Toykan’a aktardı ve Toykan vuruşunda topu filelere gönderdi. Göçmenköy 0-3 Hamitköy 69.Dk: Hamitköy atağında Toykan’ın kafayla pasında soldan ceza sahasına giren Hasan vuruşunda topu filelere gönderdi. Göçmenköy 0-4 Hamitköy 89.Dk: Göçmenköy atağında Arda’nın müdahalesiyle Mustafa Arnavut yerde kalınca hakem Utku Hamamcıoğlu penaltı noktasını gösterdi. Ahmet’in kullandığı penaltı atışında kaleci Emre gole izin vermeyince, maçın hakemlerinin başarılı bir yönetim gösterdiği karşılaşma 0-4 şeklinde sona erdi.