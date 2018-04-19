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Hamitköy yine Ragıpsız

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Hamitköy yine Ragıpsız
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Talat NURTUNÇ

K-PET Birinci Lig’in ikinci devresinde büyük düşüş yaşayan ve play off hattının da gerisine düşen Hamitköy’de, takımın önemli isimlerinin sakatlıkları da moral bozuyor.

Halil İbrahim, Onurcan ve Toykan gibi Ragıp Kanatlı’dan da yararlanamayan Hamitköy’de, Ragıp, Çanakkale ile oynanacak olan maçta da forma giyemeyecek.

Mormenekşe maçında sakatlanıp, oyuna devam edemeyen Ragıp, geçtiğimiz haftaki Lapta maçında da forma giyememişti. Ragıp’ın az da olsa Gönyeli maçına yetişme ihtimali bulunuyor.

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