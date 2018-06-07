banner107
Millilerimiz adını finale yazdırdı
Millilerimiz adını finale yazdırdı
77 0
119 0
34 0
Hedef, final olacak
Hedef, final olacak
62 0
Farkla yarı finaldeyiz
Farkla yarı finaldeyiz
162 0
Hamitköylü rallicilerin en iyisi Çocuk
Hamitköylü rallicilerin en iyisi Çocuk
116 0
Annelik içgüdüsü
Annelik içgüdüsü
588 0
Namağlup çeyrek finaldeyiz
Namağlup çeyrek finaldeyiz
33 0
banner82
banner147

Hamitköy yıldızlarına tatil yok

banner27

Hamitköy yıldızlarına tatil yok
banner137

Hamitköy’de Evren Mannaş başkanlığındaki yönetim kurulu, alt yapıya önem vermeye devam ederken, alt yapıdaki takımlar antrenmanlarını sürdürüyorlar.

Teysir Tarazi’nin antrenörlüğünde antrenmanlarını yapmaya devam eden Hamitköy Yıldızlar Grubu sezonun tamamlanmasına rağmen, tatil yapmazken salonda çalışmalar yapıyor.

Antrenör Teysir Tarazi amaçlarının futbolcuların fiziksel gelişimlerine katkı koymanın olduğunu söylerken, sporcuların, televizyon ve bilgisayar önünde değil de spor alanlarında  vakit geçirmelerini sağlama düşüncesinde olduklarını belirtti.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.