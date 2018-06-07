Hamitköy yıldızlarına tatil yok

Hamitköy’de Evren Mannaş başkanlığındaki yönetim kurulu, alt yapıya önem vermeye devam ederken, alt yapıdaki takımlar antrenmanlarını sürdürüyorlar.

Teysir Tarazi’nin antrenörlüğünde antrenmanlarını yapmaya devam eden Hamitköy Yıldızlar Grubu sezonun tamamlanmasına rağmen, tatil yapmazken salonda çalışmalar yapıyor.

Antrenör Teysir Tarazi amaçlarının futbolcuların fiziksel gelişimlerine katkı koymanın olduğunu söylerken, sporcuların, televizyon ve bilgisayar önünde değil de spor alanlarında vakit geçirmelerini sağlama düşüncesinde olduklarını belirtti.