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Hamitköy yeniden lider

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Hamitköy, golcüleri Muhammet ve Toykan’ın, birer asist, birer de golle oynadıkları maçta Doğancı’yı mağlup ederek, yeniden liderliğe yükseldi

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Hamitköy yeniden lider
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STAD: Doğancı Emek Stadı

 HAKEMLER: İsfendiyar Açıksöz, Mehmet Özkan, Sami Özentürk

DOĞANCI: Emre Sağnak, Arif Solkanat, Hüseyin Karava, Hasip Uluhan, Berk Öreç (Dk.80 Semih), Ersen Esmerarslan, Cemal Cemsal (Dk.80 Cemre), Cahit Solkanat, Erencan Aslan, Salih Oyal, İsmail Öztürk (Dk.86 Batılay)

 HAMİTKÖY: Emre Nalbant, Salih Adakan, Gökhan Özer, Halil İbrahim Çocuk, Michael Mahmut Çayırcı, Agit Altan, Ömer Albayrak (Dk.90+2 Osman), Toykan Hacet (Dk.84. Mert), İbrahim Kaba (Dk.65 Gökay), Muhammet Savaşçı, Hasan Akkuyu

GOLLER: Dk.59 Muhammet Savaşçı, Dk.76 Toykan Hacet (Hamitköy)

Hamit SAKALLI

K-PET 1.Lig'in 12. haftasında zorlu Doğancı deplasmanından galibiyetle dönmeyi başaran Hamitköy, ligde yeniden liderlik koltuğuna oturdu.

Maça her 2 ekip de atak başlarken, daha sonra tempo düştü. 12. dakikadaki Doğancı atağında, Salih’in şutunda defansa da çarpan top üst direkten geri geldi. İlk devrede başka önemli pozisyon olmayınca devre 0-0 sona erdi.

İkinci devrede Hamitköy golcüleriyle etkili olmaya başardı. 59. dakikadaki Hamitköy atağında Toykan'ın pasıyla ceza sahasında buluşan Muhammet'in vuruşunda top filelere gitti. 0-1 76 dakikadaki Hamitköy atağında bu kez Muhammet'in pasında, Toykan rakip ceza sahası önünde yaptığı presle topu savunmadan kurtarıp, skoru belirleyen topu filelere gönderdi. 0-2

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