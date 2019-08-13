Hamitköy, Yenicami'nin yıldızlarına talip

Süper Ligde başarılı bir sezon geçirmeyi hedefleyen Hamitköy'ün yeni sezon kadrosunda bulundurmak istediği yabancı futbolcular için girişimleri devam ediyor.

Hamitköy, Yenicami'nin 2 sezon önce şampiyon olan kadrosunda yer alan John Ebuka ve Oladele'yi transfer etmek için girişim yapmaya başladı.

2 kez gol kralı olan Ebuka ile stoper ve ön liberodaki etkili futbolu ile bilinen Oladele ile prensipte anlaşan Hamitköy'ün, Yenicami ile de görüşmeleri sürüyor. İki futbolcu ile ilgili transferin çarşamba günü şekillenmesi bekleniyor.