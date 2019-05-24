Hamitköy'ün, Süper Lig hasreti bitti

Hamitköy, play-off final maçında rakibi Ozanköy'ü 4-1 gibi farklı bir skorla mağlup ederek, play off grubunu lider tamamlayıp, Evren Mannaş'ın başkanlığında 5 sezon sonra yeniden Süper Lige yükseldi

Yer: Güzelyurt Üner Berkalp Stadı

Hakemler: Utku Hamamcıoğlu, Mehmet Ekşici, İsmail Egeli

Ozanköy: Mehmetemin, Saydam, Aytun, Ali Nazlıoğlu, Mustafa Çiçekli, Hasan Yanaroğlu, Muhammet Uçar (Dk.60 Lawrance),Aksel, Bekir, Ersal (Dk.71 Özcan Dağ), Yulian (Dk. 71 Özcan Saygı)

Hamitköy: Emre, Salih, Halil İbrahim, Mert, Furkan, Toykan, İbrahim Kaba (Dk.86 Hüseyin Çıdamlı) Ömer, Agit, Muhammet Savaşçı (Dk.90 Ali Kolbaşı),Hasan Akkuyu (Dk.67 Michael)

Goller: Dk.24 Toykan, Dk.62 Hasan Akkuyu, Dk.76 Michael, Dk.82 Muhammet (Hamitköy)-Dk.35 Bekir (Ozanköy)

Soydan SAKALLI

K-Pet 1.Lig play off mücadeleleri son maçında Ozanköy ile Hamitköy Güzelyurt Üner Berkalp Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Bu mücadele öncesinde Ozanköy beraberlik halinde bile Süper Lig'e çıkmayı garantiliyordu. Hamitköy'ün ise mutlak galibiyete ihtiyacı vardı.Mücadelenin başında pozisyonları bulan ekip Ozanköy oldu. 21.Dakikada Aksel’in vuruşunda kaleci Emre iyi bir refleksle topun filelere gitmesine izin vermedi. Ancak golü bulan taraf Hamitköy oldu. 24 .dakikada Toykan ceza sahası dışından mükemmel bir vuruşla topu filelere gönderdi. Ozanköy bu gole 35.dakikada Bekir ile cevap verdi ve skoru 1-1’e getirdi ve ilk yarı bu skorla tamamlandı. İkinci devrede ilk yarı gibi Ozanköy üstünlüğünde başladı . Golü bulan taraf ise yine Hamitköy oldu. 62.Dakikada Muhammet’in asistinde Hasan sağ çaprazdan vuruşunda topu filelere gönderdi ve skoru 2-1 yaptı. 76.dakikada Hamitköy’ün kazandığı frikikte Agit topu ceza sahasına ortaladı. Oluşan karambolde topa dokunan Michael farkı üçe çıkaran golü kaydetti. 82 .dakikada gelişen Hamitköy kontra atağında Muhammet kaleci Mehmetemin’den sıyrıldı ve topu filelere göndererek skoru 4-1’e getirdi. Karşılaşma bu skorla sona erdi ve Hamitköy, 5 sezon aradan sonra veda ettiği Süper Lig'e çıkmayı başardı.