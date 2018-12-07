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Ülke genelinde dün akşam meydana gelen aşırı yağış nedeniyle bir çok ev ve işyerini su bastı. Polisin açıklamasına göre, Lefkoşa'da, Ortaköy ışıkları ile Hastane Çemberi arasında kalan yol su altında kaldığından trafiğe kapatıldı. Trafik ulaşımı alternatif yollardan sağlanıyor. Girne - Değirmenlik anayolu, göletin yaklaşık 500 metre yukarısında yola toprak kayması olduğundan Girne istikametinden gelen sürücüler Değirmenlik Başpınar bölgesine yönlendirmekte. Altınova- Ağıllar yolu tek yönlü, Turnalar - Yarköy yolu ise tamamen trafiğe kapatılmıştı.
Ülke genelinde dün akşam meydana gelen aşırı yağış nedeniyle bir çok ev ve işyerini su bastı. Polisin açıklamasına göre, Lefkoşa'da, Ortaköy ışıkları ile Hastane Çemberi arasında kalan yol su altında kaldığından trafiğe kapatıldı. Trafik ulaşımı alternatif yollardan sağlanıyor. Girne - Değirmenlik anayolu, göletin yaklaşık 500 metre yukarısında yola toprak kayması olduğundan Girne istikametinden gelen sürücüler Değirmenlik Başpınar bölgesine yönlendirmekte. Altınova- Ağıllar yolu tek yönlü, Turnalar - Yarköy yolu ise tamamen trafiğe kapatılmıştı.
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Hamitköy'ün sigortaları Gökhan - Salih

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Hamitköy'ün başarılı savunmacıları Gökhan Özer ile Salih Adakan savunmanın göbeğinde uyum içerisinde oynayarak adeta takımın sigortaları oldular

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Hamitköy'ün sigortaları Gökhan - Salih
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K-PET Birinci Lig'de ikinci sırada yer alan Hamitköy'ün başarılı savunmacıları Gökhan Özer ile Salih Adakan, Hamitköy'ün adeta sigortaları oldular.

Savunmanın göbeğinde uyum içerisinde olan başarılı ikiliden Gökhan Özer, K-PET Süper Lig'den elde ettiği tecrübeyle, takım arkadaşlarına katkı koyarken, yerinde müdahalelerle ve geriden oyunu başlatmasıyla da takımına katkı koyuyor.

Hamitköy'ün 23 yaşındaki genç kaptanı Salih Adakan ise yıllardır aynı mevkide oynamanın verdiği avantajla hareket ederken, etkili markajı ve oyun içerisindeki yerinde müdahaleleriyle dikkat çekiyor.

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