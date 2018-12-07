Hamitköy'ün sigortaları Gökhan - Salih

K-PET Birinci Lig'de ikinci sırada yer alan Hamitköy'ün başarılı savunmacıları Gökhan Özer ile Salih Adakan, Hamitköy'ün adeta sigortaları oldular.
Savunmanın göbeğinde uyum içerisinde olan başarılı ikiliden Gökhan Özer, K-PET Süper Lig'den elde ettiği tecrübeyle, takım arkadaşlarına katkı koyarken, yerinde müdahalelerle ve geriden oyunu başlatmasıyla da takımına katkı koyuyor.
Hamitköy'ün 23 yaşındaki genç kaptanı Salih Adakan ise yıllardır aynı mevkide oynamanın verdiği avantajla hareket ederken, etkili markajı ve oyun içerisindeki yerinde müdahaleleriyle dikkat çekiyor.