Hamitköy'ün siftahı Binatlı'dan

Hamitköy, Süper Ligdeki ilk galibiyetini Binatlı'dan alırken, puanını 4 yaptı. Binatlı ise haftayı yine puansız tamamladı. Hakemlerin iyi yönetim sergiledikleri maçta Hamitköy'ün 2 topu direkten dönerken, golleri Peter, Ebuka ve Hasan 2 attı. Binatlı'nın gollerini ise Muammer ve Moses kaydetti

Yer: Hamitköy Esat Erdoğmuş Stadı Hakemler: Evren Karademir,Necmi Bulut,Cemal Sarı Hamitköy: Emre, Halil İbrahim, Hasan,Ömer (Dk.77 Ardahan), Peter (Dk.51 Mahmut), Aksel, Mert, Ebuka, Agit, Oladele, İbrahim (Dk.46 Mehmet Çiçen) Binatlı: Oğuzhan, Berkem, Menteş (Dk.80 Kemal), Debola, Mehmet Neşe (Dk.63 Serkan), Mehmet Ali (Dk.46 Mustafa Süzgen), Bayram, Muammer, Habibi, Alattin, Moses Goller: Dk.4 Peter, Dk.6 Ebuka (P),Dk.24 ve 79 Hasan (HAMİTKÖY)- Dk.21 Muammer, Dk.43 Moses (Binatlı) İsmet KARAOSMAN K-Pet Süper Lig'in üçüncü haftasında tam altı golün çıktığı seyir zevki yüksek geçen mücadelede Hamitköy konuk ettiği Binatlı'yı mağlup ederek ligdeki ilk galibiyetini aldı. Binatlı bu sonuçla ligde üçte sıfır çekerken; henüz puanla tanışamadı. 4.Dk: Hamitköy atağında savunma arkasına sarkan Peter, kaleci Oğuzhan'ın üzerinden aşırtma bir vuruşla topu filelere gönderdi. Hamitköy 1-0 Binatlı 6.Dk: Hamitköy atağında ceza sahası içerisinde topla buluşan Ebuka'ya Bayram müdahale etmek isterken kural dışı engel olunca hakem Evren Karademir penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Ebuka topu filelere gönderdi. Hamitköy 2-0 Binatlı 21.Dk: Binatlı atağında Mehmet Ali topu ceza sahasına ortaladı. Muammer önünde kalan topu düzgün bir vuruşla filelere gönderdi. Hamitköy 2-1 Binatlı 24.Dk:Hamitköy atağında Ömer'in pasıyla sol çaprazda topla buluşan Hasan'ın şutunda top filelere gitti. Hamitköy 3-1 Binatlı 34.Dk: Hamitköy atağında Hasan'ın pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Ebuka'nın vuruşunda top az farkla dışarıya gitti. 36.Dk: Binatlı atağında Mehmet Ali'nin ortasında oluşan karambolda vuruşu yapan isim Habibi oldu ancak kaleci Emre gole izin vermedi. 43.Dk: Binatlı atağında Debola'nın pasıyla savunma arkasına sarkan Moses, vuruşunda topu filelere gönderdi. Hamitköy 3-2 Binatlı 73 Dk.: Binatlı'da kazanılan frikiği kullanan Muammer'in şutunda kaleci Emre gole izin vermedi. 79.Dk: Hamitköy atağında Mahmut'un pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Hasan düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi. Hamitköy 4-2 Binatlı 85.Dk: Hamitköy atağında Ebuka, Habibi'den sıyrılıp pasını Hasan'a aktardı. Hasan'ın vuruşunda savunmadan dönen top Aksel'in önünde kaldı. Onun vuruşunda top yan direkten geri geldi. 90.Dk: Binatlı atağında Moses'in röveşatasında kaleci Emre gole izin vermedi. Arka direğe seken topa iyi yükselen Muammer'in kafa vuruşunda top direğin dibinden dışarıya gitti.