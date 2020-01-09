Hamitköy'ün saha isyanı

Hamitköy Esat Erdoğmuş Stadı yağan her yağmurdan sonra olduğu gibi geçtiğimiz gün de sular altında kalırken, Hamitköy başkanı Evren Mannaş, yetkililerin artık bu soruna bir çare üretmesi gerektiğini açıkladı

Geçtiğimiz gün ülkemizi etkisi altına alan ve oldukça şiddetli yağan yağmurlardan sonra Hamitköy Esat Erdoğmuş Stadı her zaman olduğu gibi sular altında kaldı.

Hamitköy başkanı Evren Mannaş bu duruma isyan ederek yetkililerin artık bir çare üretmesi gerektiğinin altını çizdi:

"Hamitköy Spor Kulübü olarak yıllardır ülkemiz gençlerine hizmet etmek için çabalıyoruz. Tüm kulüplerimiz gibi fedakarlıklarda bulunuyoruz. Hamitköy'ü yeniden ait olduğu Süper Lig'e döndürmek için çok çabaladık ve başardık. Ancak Süper Lig'e çıkmakla sorunlar maalesef çözülmüyor.

Hamitköy'ün yıllardır kangrene dönmüş bir sorunu vardır. Her yağış yağdığında maalesef sahamız ve oyuncuların soyunma odasının olduğu bölüm sular altında kalıyor. Biz bu durumdan usandık. Spor Dairesine ve Lefkoşa Türk Belediyesine bu konuda başvurularımız oldu. Spor Dairesi'nin ve ilgili yetkililerin bu soruna bir çözüm bulmasını temenni ediyoruz. Biz bunu kendimiz için değil özelde Hamitköy genelde ülke gençliği için istiyoruz.