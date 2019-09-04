Hamitköy'ün kampı tamamlandı

K-PET Süper Ligin başlamasına kısa bir süre kala son hazırlıklarını yapma ve takımı kaynaştırmayı hedefleyen Hamitköy'de, Tatlısu Zambak Tatil Köyündeki kamp tamamlandı.

3 gün boyunca süren ve dün(Çarşamba) tamamlanan kampta Hamitköy, antrenmanlarını Tatlısu Raif Denktaş Sahasında yaptı.

Hamitköy takımı, teknik adam Ahmet Sakallı eşliğinde ağır ve yorucu antrenmanlar yaparken, futbolcular boş vakitlerinde eğlenceli saatler geçirdiler. Yönetici Orkun Saner ise takımdan sorumlu olarak kampta yer aldı.

Hamitköy, Tatlısu kampının sonunda ise Esat Erdoğmuş Stadında çift kale maç yaparken, teknik heyet yeni sezonda uygulanacak oyun taktiğini denedi.