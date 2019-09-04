 escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
banner69
Tiyatro Festivali “Merhaba” dedi
Tiyatro Festivali “Merhaba” dedi
7 0
Elektrikte süresiz greve doğru
Elektrikte süresiz greve doğru
12 0
 
"Güney-Kuzey arasındaki geçişler hızlandırılmalı"
56 0
Elektrikte süresiz grev kararı
Elektrikte süresiz grev kararı
22 0
Sanal bet soruşturması derinleşiyor
Sanal bet soruşturması derinleşiyor
107 0
Erülkü Anı Maçı, Lefke'nin
Erülkü Anı Maçı, Lefke'nin
107 0
Toykan imzaladı
Toykan imzaladı
62 0
banner82

Hamitköy'ün kampı tamamlandı

banner27

Hamitköy'ün kampı tamamlandı
banner267

K-PET Süper Ligin başlamasına kısa bir süre kala son hazırlıklarını yapma ve takımı kaynaştırmayı hedefleyen Hamitköy'de, Tatlısu Zambak Tatil Köyündeki kamp tamamlandı.

3 gün boyunca süren ve dün(Çarşamba) tamamlanan kampta Hamitköy, antrenmanlarını Tatlısu Raif Denktaş Sahasında yaptı.

Hamitköy takımı, teknik adam Ahmet Sakallı eşliğinde ağır ve yorucu antrenmanlar yaparken, futbolcular boş vakitlerinde eğlenceli saatler geçirdiler. Yönetici Orkun Saner ise takımdan sorumlu olarak kampta yer aldı.

Hamitköy, Tatlısu kampının sonunda ise Esat Erdoğmuş Stadında çift kale maç yaparken, teknik heyet yeni sezonda uygulanacak oyun taktiğini denedi.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.