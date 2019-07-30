Hamitköy'ün ilk yabancısı geldi

Yeniden Süper Lig’e dönenen ve başarılı bir sezon geçirmeyi hedefleyen Hamitköy'ün yeni sezon kadrosunda bulundurmak için deneyeceği ilk yabancı futbolcu dün adaya geldi.

Fransız Muhammed Lamine Sanou'yu havaalanında takım kaptanları Halil ibrahim Çocuk ve Hüseyin Çıdamlı karşıladı.

Fransa Ulusal Liginde oynamış olan forvet Muhammed Lamine Sanou geçen sezon ise Türkiye BAL'ın tamamlanmasina 11 hafta kala Türkiye'ye transfer oldu. 1960 Silopispor'da 11 maça çıkan Muhammed Lamine Sanou 11 gol attı.

Fransa'nın başkenti Paris'te 1994 yılında doğan Sanou ile ilgili son kararı, hazırlık maçlarındaki performansına göre teknik direktör Ahmet Sakallı verecek.