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Hamitköy'ün ilk kralı geliyor

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Hamitköy'ün sezon boyunca gol krallığı yarışında önde giden golcüsü Özgür Ongun'un sezonu gol kralı olarak tamamlaması bekleniyor. Özgür Ongun, sezonu gol kralı olarak tamamladığı takdirde Hamitköy'ün çıkaracağı ilk gol kralı olacak

Hamitköy'ün ilk kralı geliyor
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K-PET 1.Lig'de son haftaya play-off oynama şansı taşıyarak girecek olan Hamitköy'ün sezon boyunca gol krallığı yarışında önde giden golcüsü Özgür Ongun'un büyük bir sürpriz olmaması durumunda sezonu gol kralı olarak tamamlaması bekleniyor.

Şu anda 26 golü bulunan Özgür Ongun, en yakın takipçisi Girne Halk Evi'nin 21 gollü futbolcusu Şenol Hızlıoğlu'nun 5 gol önünde son haftaya giriyor. Bu iki futbolcuyu 20'şer gollü iki futbolcu takip ediyor. Özgür Ongun, sezonu gol kralı olarak tamamladığı takdirde 1957 yılında kurulan Hamitköy'ün çıkaracağı ilk gol kralı olacak.

Hamitköy taraftarı tarafından kral olarak çağırılan Özgür Ongun, geçmiş sezonlarda birçok takımda gol krallıkları yaşamıştı.

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