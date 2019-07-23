Hamitköy'ün hedef üst sıralar

Süper Ligin yeni ekibi Hamitköy, Esat Erdoğmuş Stadında düzenlenen törenle resmi sezon açılışını gerçekleştirirken, hedefini lige renk katmak ve üst sıralara oynamak olarak belirledi

Süper Ligin yeni ekibi Hamitköy, dün Esat Erdoğmuş Stadında düzenlenen törenle resmi sezon açılışını gerçekleştirdi.

Hamitköy kulüp başkanı Evren Mannaş, yöneticiler, U21 Takımı ve bazı taraftarların da katıldığı resmi sezon açılışı öncesinde Evren Mannaş ve teknik direktör Ahmet Sakallı takıma yönelik konuşmalar yaparak, yeni sezondan beklentilerini aktardılar.

Teknik direktör Ahmet Sakallı, yardımcısı Ragıp Kanatlı ve kaleci antrenörü Latif Atar'ın eşliğinde bir süredir antrenmanlarını sürdüren takım dünkü antrenmanı hafif tempoda gerçekleştirdi.

Evren Mannaş'ın yeni sezona yönelik açıklamaları şöyle:

"Hamitköy olarak yeniden mücadele etmeye başlayacağımız Süper Ligde hedefimiz üst sıralarda yer almaktır. Bunu başaracak kadromuz da vardır. Ben teknik ekibime ve futbolcularıma bu konuda güveniyorum.

Genç, koşan ve mücadele eden bir takım olarak, kaliteli yabancı futbolcuları aramıza katıp başarıyı arayacağız."

Ahmet Sakallı'ın yeni sezona yönelik açıklamaları şöyle:

"Elimizdeki mevcut kadroyla yine bu yıl yolumuza devam ederek Süper Ligde başarıyı hedefleyeceğiz. Hazırlık maçlarında eksik yerleri belirleyip takviyelerimizi yapacağız.

Süper Lige renk ve heyecan katacağımıza eminiz. Özellikle ev sahibi olduğumuz maçlarda rakibe deplasman hissini yaşatmak istiyoruz.

22 kişilik ekiple sezon açılışı yaptık. Yerli transfer olarak Aksel'i, geçtiğimiz sezon da kalemizi koruyan Emre Nalbant'ı ve Pınarbaşı’ndan Taner Ateş'i aldık.

Yabancı futbolcu olarak Türkiyeli stoper Mustafa Koçak'ı kadromuza kattık. Uzun yıllardır ülkemizde olan Şola’yı da antrenmanlarda deneyeceğiz. Forvet mevkisinde oynayan 3 yabancı futbolcuyla görüşmelerimiz devam ediyor.

Teknik taktik çalışmaları yapabilmek için 28 Ağustos'ta yurt içinde kampımız olacak. Sahamız hazır olmadığı için Dikmen'de çalışıyoruz. Dikmen Gücü'ne bize gösterdikleri misafirperverlik için teşekkür ederiz."