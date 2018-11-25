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Hamitköy'ün hasreti bitti

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Hamitköy forveti Muhammed'in takıma dönmesinden sonra Bağcıl deplasmanından 3 puanla dönerek, 3 haftalık galibiyet hasretini sonlandırdı. Toykan'ın hat trick yaptığı maçta, kaleci Emre kurtarışlarıyla galibiyete katkı koydu. "Atamayana atarlar." kuralının kurbanı olan Bağcıl, mağlubiyete razı oldu

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Hamitköy'ün hasreti bitti
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Yer: Bostancı Bağcıl Stadı

Hakemler: Mustafa Öztugay, Yusuf Bakar, Cem Öksüzoğulları

Bostancı Bağcıl: Ahmet, İsaac, Ahmet Zaifoğlu (90' Özner), Prince (61' Doğukan), Armstrong (88' Emre), Justice, Mehmet, Kemal, Cenker, Zekai, Fırtına

Hamitköy: Emre, Salih, Gökhan, Aghit, Mert (74' İbrahim), Ömer (74' Osman), Michael, Toykan (41' Yaşar), Muhammet, Gökay, Hasan

Goller: 40' Zekai, 74' (P) Justice (Bostancı Bağcıl) 10', 59' ve 84' Toykan (Hamitköy)     

K-PET Birinci Lig'de zirve yarışında iddiasını artırmak isteyen Hamitköy, güçlü kadrosuna rağmen yer aldığı alt sıralardan uzaklaşmak isteyen Bostancı Bağcıl deplasmanından 3 puanla dönerek, 3 haftalık galibiyet hasretini sonlandırdı.

Toykan'ın hat trick yaptığı maçta, kaleci Emre kurtarışlarıyla galibiyete katkı koydu. Hakemlerin iyi bir yönetim sergilediği maçta "Atamayana atarlar." kuralının kurbanı olan Bağcıl, mağlubiyete razı oldu. İki takımın ama özellikle de ev sahibinin birçok gol pozisyonunu değerlendiremediği maçta heyecan vardı.

Dk 3 Cenker'in kullandığı kornerde oluşan karambolde Justice boş pozisyonda, 1 metreden topu üst direğe nişanladı.

Dk 5 Ceza sahası sol çaprazında kaleci Emre ile karşı karşıya kalan Armstrong'un şutunu kaleci Emre çeldi.

Dk 40 Anzhi'nin sağdan ortasını Kemal kafa ile Zekai'ye indirdi. Zekai de kafa ile 6 pastan golü attı. 1-1

İkinci devreye Bostancı Bağcıl daha baskılı başlamasına rağmen savunmada başarılı olan Hamitköy, etkili hücumcuları ile golleri buldu.

Dk 50 Cenker'in sağ çaprazdan sert şutunu kaleci Emre mükemmel çıkardı.

Dk 59 Defansın arkasına atılan topa hareketlenen Toykan, ileriye çıkan Ahmet'in yanından golü attı. 1-2

Dk 73 Anzhi'nin ortasında Salih'in eline çarpan topa hakem penaltı çaldı. Justice'in şutu gol. 2 - 2

Dk 85 Hasan'ın sağdan ortasında Micheal topu Toykan'a aşırdı. Toykan'ın şutu kalecinin müdahalesine rağmen gol oldu. 2 - 3

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