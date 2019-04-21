Hamitköy umudunu yitiriyor

Hamitköy, düşüşünü Doğancı karşısında da sürdürürken, 2 farklı galibiyeti koruyamayarak 1 puana razı olup, play off hattında gerilemeyi sürdürdü. Doğancı ise kritik bir puanı hanesine yazdırdı

Yer: Esat Erdoğmuş Stadı

Hakemler: Serhan Şimşek, Engin Akkagün, Hakan Gök

Hamitköy: Emre Nalbant, Salih Adakan, Halil İbrahim, Agit, Mert Ateş, Hüseyin Çıdamlı, Furkan, Muhammet, İbrahim Kaba, Ömer (Dk73 Toykan), Hasan Akkuyu(Dk 90+3 Ardahan)

Doğancı: Emre Sağnak, Mahmut (Dk.85 Batılay), Azmi(Dk.65 Okan),Hasip, Hasan Uluhan, Ersen, Erencan(Dk.55 Arif), Hüseyin Karava, Mehmet, İsmail, Salih Oyal

Goller: Dk. 8 Muhammet, Dk. 25 Furkan (Hamitköy), Dk.65 Hüseyin Karava Dk.90+4 Okan(Doğancı)

K-PET Birinci Ligin 27.haftasında zirve yarışından kopmak istemeyen ve de kötü gidişatına bir son vermek isteyen Hamitköy, play-out hattındaki Doğancıyı konuk etti. Hamitköy hızlı başladığı karşılaşmanın henüz başında Muhammet ile öne geçti. Doğancı 19.dakikada gole yaklaştı. İsmail kaleci Emre ile karşı karşıya kaldı ve vuruşunu yaptı. Emre’den sekip havalanan topta Mahmut kafa vuruşunu yaptı ancak topu boş kale yerine dışarıya gönderdi. Hamitköy üstündeki bu baskıyı atlattıktan sonra 25.dakikada Furkan ile farkı ikiye çıkardı ve ilk devre Hamitköy’ün 2-0 üstünlüğünde sona erdi. İkinci devreye hızlı başlayan Hamitköy, Hasan ile gole yaklaştı ancak bu fırsattan yararlanamadı. Doğancı bu dakikadan sonra Hamitköy kalesine ataklarını sıklaştırdı ve 65.dakikada Hüseyin ile farkı bire indirdi. Hamitköy 89.dakikada farkı ikiye çıkartma fırsatımı buldu ancak Muhammet’in vuruşunda top direkten geri geldi. Doğancı 90+4. dakikada kornerden bulduğu pozisyonda Okan Gün ile skora dengeyi getirdi ve mücadele 2-2 eşitlikle sonuçlandı. Hamitköy bu sonuçla Süper Lig hedefinde ağır bir yara alırken; Doğancı puanını 27'ye çıkardı ve play-out hattında yer almaya devam etti.