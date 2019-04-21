banner255
Eşi güzellik yarışmasına katılan Rus rahip, sürgüne gönderildi
Eşi güzellik yarışmasına katılan Rus rahip, sürgüne gönderildi
54 0
Yunusların umutları azalıyor
Yunusların umutları azalıyor
69 0
 
Metehan'daki şehir parkı Saray'da masaya yatırıldı
Metehan'daki şehir parkı Saray'da masaya yatırıldı
48 0
Lefkoşa surlarında büyük tehlike
Lefkoşa surlarında büyük tehlike
24 0
Başkent gecelerinin hakimi Kartal
Başkent gecelerinin hakimi Kartal
111 0
Google’dan Duygu Asena'ya özel Doodle
Google’dan Duygu Asena'ya özel Doodle
41 0
23 0
banner82

Hamitköy umudunu yitiriyor

banner27

Hamitköy, düşüşünü Doğancı karşısında da sürdürürken, 2 farklı galibiyeti koruyamayarak 1 puana razı olup, play off hattında gerilemeyi sürdürdü. Doğancı ise kritik bir puanı hanesine yazdırdı

banner262
Hamitköy umudunu yitiriyor
banner267

Yer: Esat Erdoğmuş Stadı

Hakemler: Serhan Şimşek, Engin Akkagün,  Hakan Gök

Hamitköy: Emre Nalbant, Salih Adakan, Halil İbrahim, Agit, Mert Ateş, Hüseyin Çıdamlı, Furkan, Muhammet, İbrahim Kaba, Ömer (Dk73 Toykan), Hasan Akkuyu(Dk 90+3 Ardahan)

Doğancı: Emre Sağnak, Mahmut (Dk.85 Batılay), Azmi(Dk.65 Okan),Hasip, Hasan Uluhan, Ersen, Erencan(Dk.55 Arif), Hüseyin Karava, Mehmet, İsmail, Salih Oyal

Goller:  Dk. 8 Muhammet, Dk. 25 Furkan (Hamitköy), Dk.65 Hüseyin Karava Dk.90+4 Okan(Doğancı)

K-PET Birinci Ligin 27.haftasında zirve yarışından kopmak istemeyen ve de kötü gidişatına bir son vermek isteyen Hamitköy, play-out hattındaki Doğancıyı konuk etti. Hamitköy hızlı başladığı karşılaşmanın henüz başında Muhammet ile öne geçti.  Doğancı 19.dakikada gole yaklaştı. İsmail kaleci Emre ile karşı karşıya kaldı ve vuruşunu yaptı. Emre’den sekip havalanan topta  Mahmut kafa vuruşunu yaptı ancak topu boş kale yerine dışarıya gönderdi. Hamitköy üstündeki bu baskıyı atlattıktan sonra  25.dakikada Furkan ile farkı ikiye çıkardı ve ilk devre Hamitköy’ün 2-0 üstünlüğünde sona erdi. İkinci devreye hızlı başlayan Hamitköy, Hasan ile gole yaklaştı ancak bu fırsattan yararlanamadı. Doğancı bu dakikadan sonra Hamitköy kalesine ataklarını sıklaştırdı ve 65.dakikada  Hüseyin ile farkı bire indirdi. Hamitköy 89.dakikada farkı ikiye çıkartma fırsatımı buldu ancak Muhammet’in vuruşunda top direkten geri geldi. Doğancı 90+4. dakikada kornerden bulduğu pozisyonda Okan Gün ile skora dengeyi getirdi ve mücadele 2-2 eşitlikle sonuçlandı. Hamitköy bu sonuçla Süper Lig hedefinde ağır bir yara alırken; Doğancı puanını 27'ye çıkardı ve play-out hattında yer almaya devam etti.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.