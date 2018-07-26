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Hamitköy U21 Takımı, Tarazi'ye emanet

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Hamitköy U21 Takımı, Tarazi'ye emanet
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K-PET Birinci U21 Lig'de mücadele edecek olan Hamitköy U21 Takımı antrenörlüğüne Teysir Tarazi getirildi.

Serkan Sakallı'nın başkanlığını yürüteceği Hamitköy alt yapı komitesi ile el sıkışan Teysir Tarazi, kulüp ile sözleşme imzaladı. Özgür Özzeki ise Hamitköy U21 Takımı'nda yardımcı antrenörlük görevini yürütecek. Teysir Tarazi ayrıca, Hamitköy alt yapı takımlarının da teknik adamlığını yapacak.

Bu arada Hamitköy A Takım teknik heyetinde Ahmet Sakallı'nın ekibi de genel kurul sonrasında belirlendi. Teknik heyette Özgür Özzeki yardımcı antrenör, Teysir Tarazi kaleci antrenörü olarak görev yapacak.

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