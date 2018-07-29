Hamitköy U21 Takımı, sıkı çalışacak

Hamit SAKALLI

K-PET Birinci Lig kulüplerinden Hamitköy Spor Kulübü'nün U21 Takımı yeni sezon için antrenmanlara başladı.

Hamitköy U21 Takımı, Teysir Tarazi'nin antrenörlüğünde 27 bonservisli futbolcu ile çalışmalara başladı. Hamitköy yönetimin kurulunda, kurulan Serkan Sakallı başkanlığındaki alt yapı komitesinin, teknik heyetle istişare içerisinde aldığı karar uyarınca, Hamitköy U21 Takımı'na kiralık oyuncu transfer edilmeyecek.

Haftada 5 antrenman yapacak olan takım, 8 haftalık süreçte, sıkı bir çalışma temposu içerisine girecek olan takım 5 hazırlık maçı yapmayı planlarken, 3 günlük de kamp gerçekleştirecek.