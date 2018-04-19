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Hamitköy U 21 Takımı, şampiyonluğu kutladı

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U 21 Bölgesel Lig Batı Grubu’nda şampiyonluğu yakalayan Hamitköy U 21 Takımı’na, takımın sponsoru olan Sabor Restaront şampiyonluk yemeği verdi

Hamitköy U 21 Takımı, şampiyonluğu kutladı
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U 21 Bölgesel Lig Batı Grubu’nda oynadığı güzel ve bilinçli futbol ile şampiyonluğu yakalayan Hamitköy U 21 Takımı’na, takımın sponsoru olan Sabor Restaront şampiyonluk yemeği verdi.

Sabor Restaront direktörü Jose Paulo ve takımın antrenörü Hamdi Öğütçü’nün yer aldığı yemekte futbolcular, sezon boyunca kendilerine maddi – manevi büyük katkı koyan Jose Paulo teşekkür ettiler.

Hamdi Öğütçü ise yemekte yaptığı konuşmada, Hamitköy genç takımında göreve başladıktan sonra 2 yıl içerisinde müthiş bir gelişim yakalayarak şampiyon olduklarını söyledi. Öğtçü disiplinli çalışan gençlerin her şeyin en iyisine layık olduklarını söylerken, sponsorları Jose Paulo’ya ve Sabor Restaront’ta katkılarından dolayı çok teşekkür etti.

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