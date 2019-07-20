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Hamitköy, Türkiye'den stoper deniyor

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Hamitköy teknik direktörü Ahmet Sakallı'nın geçtiğimiz sezondan bu yana takip ettiği son olarak İstanbul Beykozspor'da forma giyen stoper Mustafa Koçak’ı denemeye aldı

Hamitköy, Türkiye'den stoper deniyor
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Süper Ligde iyi bir sezon geçirmeyi hedefleyen Hamitköy, 3 yabancı futbolcu hakkından birini Türkiyeli futbolcudan yana kullanmak istiyor.

Bu amaç doğrultusunda Türkiye'den stoper getiren Hamitköy futbolcuyu denemeye aldı. 1992 doğumlu 27 yaşındaki Mustafa Koçak son olarak İstanbul Beykozspor'da forma giydi.

Ankaragücü'nde profesyonel olan, Tavşanlı Linyitspor forma giyen Mustafa Koçak, teknik direktör Ahmet Sakallı'nın geçtiğimiz sezondan bu yana takip ettiği bir oyuncuydu.

Yeni takım arkadaşlarıyla uyum sağlayan Mustafa Koçak, Hamitköy'ün Salı günü yapılması planlanan sezon açılış törenine da katılacak.

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