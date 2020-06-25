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Hamitköy teknik heyetine fizyoterapist takviyesi

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Hamitköy’de verilen zorunlu ara sonrasında teknik heyete takviye yapılırken, fizyoterapi, spor sakatlıkları ve osteopati üzerine eğitim alan, fizyoterapist – osteopat Mustafa Soykurt teknik heyete katıldı. Mustafa Soykurt, Türkiye Milli Takımlarında da görev yaptı

Hamitköy teknik heyetine fizyoterapist takviyesi

K-PET Süper Lig ekiplerinden Hamitköy’de verilen zorunlu ara sonrasında teknik heyete takviye yapılırken, fizyoterapist – osteopat Mustafa Soykurt teknik heyete katıldı.

Türkiye’de Hacettepe Üniversitesi’nde lisans ve yüksek lisans eğitimlerini tamamlayan Mustafa Soykurt, fizyoterapi, spor sakatlıkları ve osteopati üzerine eğitim aldı. Ülkedeki tek osteopat olan Mustafa Soykurt doktora sürecini ise Kıbrıs’ta yapacak.

Türkiye Voleybol, Boks ve Judo Milli Takımlarındafizyoterapist olarak görev yapan Mustafa Soykurt, Kıbrıs’a dönüş kararı aldıktan sonra Hamitköy teknik heyetinde görev yapmaya başladı.

Mağusa Türk Gücü maçında ilk kez resmi görev yapan Mustafa Soykurt, Çetinkaya maçına hazırlanan takımın idmanlarına da katılarak, sıkıntısı olan futbolculara gerekli tedaviyi uyguluyor.

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