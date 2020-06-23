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Hamitköy taraftarlarını maça davet ettiler

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Hamitköy yöneticileri Çiğdem Acarbaş ile Didem Mülazim, Çetinkaya maçı öncesinde Hamitköy taraftarlarını maça davet ederlerken, “Hayati bir maç olan Çetinkaya maçında tribünlerindeki yerimizi alıp futbolcularımızın alacakları galibiyete yardımcı olalım.” açıklamasını yaptılar

Hamitköy taraftarlarını maça davet ettiler

K-PET Süper Lig ekiplerinden Hamitköy’ün başarılı 2 kadın yöneticisi Çiğdem Acarbaş ile Didem Mülazim, kritik Çetinkaya maçı öncesinde Hamitköy taraftarlarını maça davet ettiler.

Atatürk Stadında Cuma akşamı saat 20:00’de oynanacak olan maç öncesinde Çiğdem Acarbaş ile Didem Mülazim şu açıklamayı yaptılar:

“Hamitköy, K-PET Süper Ligde mücadele etmeyi hak eden bir kulüptür. Sezon sonunda istediğimiz yerde olacağımıza da eminiz.

Çetinkaya ile çok kritik bir maç oynayacağız. Bu maç geçtiğimiz sezon K-PET Süper Lige çıktığımız Ozanköy maçı kadar hayati bir maçtır. Futbolcularımızın bu maçı da kazanacaklarına dair inancımız tamdır. Futbolcularımıza yapılacak olan destek onların işini de kolaylaştıracaktır.

Bu nedenle de Cuma akşamı saat 20:00’de, kırmızılarımızı giyerek Atatürk Stadı tribünlerindeki yerimizi alalım. Tribünleri renklendirerek sahada futbolcularımızın alacakları galibiyete yardımcı olalım.”

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