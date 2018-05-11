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Hamitköy, Süper Lig için kenetlendi

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Hamitköy, Süper Lig için kenetlendi
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K-PET Birinci Lig'de bugün play off ikinci maçında Girne Halk Evi ile final maçı gibi bir maç oynayacak olan Hamitköy'de, Evren Mannaş başkanlığındaki yönetim kurulu, kulüp lokalinde dün akşam dayanışma gecesi düzenledi.

Süper Lig için kenetlenen Hamitköy camiası geceye yoğun ilgi gösterirken, Girne Halk Evi maçı öncesinde moral depolandı.

Hamitköy yönetimi, bugün saat 15:00'ten tibaren kulüp lokalinden maçın oynanacağı Esentepe'ye otobüs kaldıracak.

Kalabalık bir davetli topluluğu geceye katılırken Milletvekilleri, KTFF başkanı Hasan Sertoğlu, kulüp başkanları ve Hamitköy sempatizanları gecede yer aldı.

Hamitköy'ün gol kralı futbolcusu Özgür Ongun'un imzaladığı futbol topu gecede en çok bağış yapan Mehmet Çocuk'a verildi.

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