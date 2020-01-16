Hamitköy stoperini buldu

Süper Lig ekibi Hamitköy,antrenmanlar ve hazırlık maçlarında denedikleri Nijeryalı stoper Daniel’i kadrosuna katma kararı aldı

K-PET Süper Ligin ikinci devresine hazırlanan Hamitköy, ikinci devre 3 yabancı futbolcusunu da değiştirerek girecek.

Hamitköy’de Ahmet Sakallı ve teknik heyeti, antrenmanlar ve hazırlık maçlarında denedikleri Nijeryalı stoper Daniel’i kadrosuna katma kararı aldı. OladeleOshebe ile yollarını ayıran Hamitköy’de, ikinci devrede 20 yaşındaki Nijeryalı stoper Daniel forma giyecek. Daniel, Nijerya Süper Liginde forma giyiyordu. Daniel, Hamitköy’ün geçtiğimiz gün 2-1 kazandığı Çetinkaya maçında da başarılı bir performans sergilemişti.