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Hamitköy sıkıntılı

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Hamitköy sıkıntılı

K-PET Süper Ligde bu akşam saat 18:00’de Türk Ocağı’na konuk olacak olan Hamitköy’de eksik futbolcular sıkıntı yaratıyor.

İlk gece maçına çıkacak olan Hamitköy’detakımın en önemli isimlerinden Hasan Akkuyu ağır gribal enfeksiyon geçirirken, haftayı antrenmansız tamamladı. Savunmanın her tarafında forma giyen Mert Ateş’in ise üst adalesindeki sakatlık iyileşmedi. Orta sahanın önemli ismi İbrahim Kaba ise askerde olduğu için antrenmanlara çıkamadı. Üç oyuncunun da kadroda yer alıp almayacakları, belirsizliğini koruyor.

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