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Hamitköy sıkıntılı

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Hamitköy sıkıntılı
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K-PET Birinci Ligde 21. haftada 9 Mart Cumartesi Saat 14:30’da Esat Erdoğmuş Stadında Akova’yı konuk edecek olan Hamitköy kadro açısından sıkıntı yaşıyor.

K-PET Süper Lige yükselme hedefindeki Hamitköy, 4-0 kazandığı Göçmenköy maçından sonra sakatlık ve cezalı futbolcular nedeniyle, haftayı sıkıntılı geçiriyor.

Hasan Akkuyu gördüğü sarı kartla 4 sarı kart cezalısı durumuna düşerken, Göçmenköy maçında sakatlanan ve oyuna devam edemeyen Ömer ile Muhammed’in tedavilerine yoğun şekilde devam ediyor. Takım kaptanı Halil İbrahim Çocuk’un da sakatlığı devam ederken, Akova karşısında forma giyemeyecek.

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