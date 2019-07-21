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Hamitköy sezon açılışı gerçekleştirecek

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Hamitköy sezon açılışı gerçekleştirecek
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Süper Ligin yeni ekibi Hamitköy, teknik direktör Ahmet Sakallı ve yardımcısı Ragıp Kanatlı yönetiminde, yeni sezona yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Geçtiğimiz sezonki kadrosunu büyük oranda koruyan kırmızı siyahlılar, Dikmen Sahasında yaptıkları antrenmanlar ile yoğun bir şekilde Süper Lige hazırlanırlarken, resmi sezon açılışı yarın gerçekleştirecekler.

Evren Mannaş başkanlığındaki Hamitköy yönetimi, Esat Erdoğmuş Stadında saat 18:00’de resmi sezon açılışı için çalışmalarını sürdürüyor.

Hamitköy taraftarları da gerçekleştirecek olan açılış törenine ilgi göstermeye hazırlanırken, takımla çalışan Türkiyeli futbolcu Mustafa Koçak da açılışta yer alacak.

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