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Hamitköy sertlikten şikayetçi

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Ahmet Sakallı, Karşıyaka futbolcusunun Gökay'a kasıtlı olarak çok sert bir müdahalede bulunduğunu ve Gökay oyuna devam edemediğini açıklarken, Timur Bodi'nin hareketi kırmızı kart olarak değerlendirmemesinin hata olduğunu belirtti

Hamitköy sertlikten şikayetçi
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K-PET Birinci Lig'de ilk maçta Karşıyaka ile Esat Erdoğmuş Stadı'nda 2-2 berabere kalan Hamitköy, rakip Karşıyaka'nın sert futbolundan ve hakem Timur Bodi'nin rakibin sertliğine göz yuman yönetiminden şikayetçi oldu.

Hamitköy antrenörü Ahmet Sakallı, Karşıyaka futbolcularının sert müdahalelerinin olduğu maçta özellikle Gökay'a kasıtlı olarak arkadan çok sert bir müdahalede bulunuldu. Gökay kasıtlı tekmeden sonra oyuna devam edemedi. Ancak hakem nedense Karşıyaka futbolcusuna kırmızı kart gösteremedi. Benim futbolcum Hasan'ı ise hiç uyarı dahi yapmadan oyun dışına attı. Henüz ilk haftadan böyle uygulamalara maruz kalmak üzücüdür. Ayağı halen daha şiş olan Gökay, Yalova maçında da oynayamayacak. Umarım artık herkes daha dikkatli olur.

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