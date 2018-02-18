Hamitköy sert düşüşte

Hamitköy, Akova’ya kendi evinde mağlup olarak üst üste ikinci mağlubiyetini aldı. Akova ise kritik bir 3 puanı alıp, alt sıralardan uzaklaşma adına nefes aldı. Hamitköy cephesi, hakem Emre Öztaşlı’ya kararlarından dolayı tepki gösterdi

Yer: Esat Erdoğmuş Stadı

Hakemler: Emre Öztaşlı, Halil Erdem Canaloğlu, Ali Orçan

Hamitköy: Kemal, Ragıp(Arda), Onurcan(Hasan), Umut, Friday, Hüseyin, Ender, Onur, Mehmet(Hakan), Özgür Toykan

Akova: Derviş, Aşkın, Koray, Yorgo, Salih, Berhan, Hüseyin(Vakkos), Eray(Süleyman), Ali(Hasan), İrfan, Osman

K-PET Birinci Lig’de farklı hedefleri olan 2 takımın mücadelesinde Akova, Hamitköy’ü deplasmanda mağlup ederek, önemli bir 3 puanı hanesine yazdırdı. Hamitköy ise zirve yarışında büyük yara alırken, ilk 2 sıra ile arasındaki puan farkı iyice açıldı.

Akova maça kapalı savunma ve kontra atak anlayışı ile başlarken, Hamitköy maçın ilk bölümünde 2 net pozisyonu değerlendiremedi. İlk devre boyunca Hamitköy savunmasında özellikle Friday’in birçok hatası, tehlikeye neden oldu.

Dk 4 Ender’in kaleci Derviş ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda şutu Derviş’ten döndü. Ender’e çarpan dönen top dışarı gitti.

Dk 38 Ragıp ile Osman’ın ceza alanı içerisindeki mücadelesinde Ragıp’ın topa müdahalesi sonrasında hakem Emre Öztaşlı penaltı noktasını gösterdi. Penaltı vuruşunda kaleci Kemal, İrfan’ın şutunu çıkardı.

İkinci devre takımlar yine benzer sistemlerde sahaya çıktılar.

Dk 50 Oyuna ikinci devrede giren Vakkos, Friday’in hatasında ceza alanında aşırtma bir pasla İrfan’ı gördü. İrfan da topu boş kaleye gönderdi. 0-1

Geriye kalan bölümde Akova iyice kapanırken, yüklenmeye çalışan Hamitköy karşısında kontra ataklarda birçok pozisyon buldu. Hamitköy kalecisi Kemal bu bölümde adeta bir libero gibi oynayarak, birçok atağı ceza alanı dışında önledi.

İkinci devrede Salih’in Özgür’e yaptığı harekette ve Hakan’ın düşürülmesinde penaltı beklentileri boşa çıkan Hamitköy kapalı savunmayı aşamayınca maç 0-1 sona erdi.