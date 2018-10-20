Hamitköy seriye devam etti

Hamitköy, Göçmenköy ile oynadığı Başkent derbisinde rakibini 3 golle mağlup edip, üst üste 3. galibiyetini aldı. Maçta mükemmel bir gol atan Michael, son bölümde kırmızı kart gördü

Stadyum: Esat Erdoğmuş Stadı

Hakemler: Mustafa Öztugay, Mehmet Ekşici, İsmail Egeli

Hamitköy: Emre, Salih Adakan, Gökhan, Halil, Michael, Agit, Ömer, Toykan (68.Dk Mert), Gökay (90.Dk Osman) Muhammet, Hasan(90+3.Dk Ardahan)

Göçmenköy: Okan, Mustafa Kermeoğlu, Mevlüt (61.Dk Kadir), Rifat, Reşit, Arda, Mustafa Ayker, Mehmet(61.Dk Beytullah)Buğra(83.Dk Salih Düzbeyaz), Mustafa Arnavut, Kemal

Kırmızı kart: 87.Dk Michael (Hamitköy)

Goller: 34.Dk Muhammet, 51.Dk Michael, 56.Dk Toykan (Hamitköy) 65.Dk Beytullah(Göçmenköy)

Hamit SAKALLI

K-Pet 1.Lig'in 5.haftasında Lefkoşa derbisinde karşı karşıya gelen Hamitköy ile Göçmenköy arasındaki mücadeleden ev sahibi Hamitköy galip ayrılmayı başardı ve yakaladığı galibiyet serisini sürdürdü. Hakemlerin iyi yönetim gösteremediği maçta Hamitköy, Michael'in 87.dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart görmesi sonucu mücadeleyi 10 kişi tamamladı.

22.Dk: Hamitköy atağında Toykan ceza sahası içersinde kaleci Okan’la karşı karşıya kaldı ancak vuruşunda Okan gole izin vermedi. Dönen topa bir kez daha vuran Toykan topu boş kale yerine üstten dışarıya gönderdi.

30.Dk: Göçmenköy ‘ün kaleye yaklaşık 18 m uzaklıktan kazandığı frikikte Kemal Uçaner direkt kaleye vurdu ancak kaleci Emre topu kornere çelmeyi başardı.

34.Dk: Hamitköy’de Agit’in kullandığı köşe atışında oluşan karambolda Muhammet topa vuran isim oldu ve topu filelere gönderdi. Hamitköy 1-0 Göçmenköy

51.Dk: Hamitköy atağında Michael yaklaşık 30 metreden mükemmel bir şut çıkartarak topu filelere gönderdi. Hamitköy 2-0 Göçmenköy

54.Dk: Hamitköy atağında Toykan çalımlarla ceza sahasına girdi ve kaleci Okan ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda vuruşunu yaptı ancak kaleci Okan gole izin vermedi.

56.Dk: Hamitköy atağında Muhammet kafayla topu savunma arkasına sarkan Toykanın önüne bıraktı. Toykan bu kez vuruşunda topu filelere gönderdi. Hamitköy 3-0 Göçmenköy

65.Dk: Göçmenköy atağında Arda’nın ceza sahasına ortaladığı topta arka direkte iyi yükselen Beytullah’ın kafa vuruşunda top filelere gitti.Hamitköy 3-1 Göçmenköy

87.Dk: Hamitköy’de Michael oyuna izinsiz girdiği gerekçesiyle ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Hamitköy üç puana ulaşan ekip oldu.