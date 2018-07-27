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Hamitköy sahaya indi

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Hamitköy Spor Kulübü, geçtiğimiz gün sezon açılışını gerçekleştirirken, Esat Erdoğmuş Stadı'nda yeni sezon için antrenmanlara başladı

Hamitköy sahaya indi
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K-PET Birinci Lig kulüplerinden Hamitköy Spor Kulübü, geçtiğimiz gün sezon açılışını gerçekleştirirken, yeni sezon için antrenmanlara başladı.

Evren Mannaş başkanlığındaki yönetim kurulu üyeleri göreve gelir gelmez, A Takım ve U21 Takımı'nı antrenmanlara başlattı.

Hamitköy A Takımı teknik adam Ahmet Sakallı, yardımcı antrenör Özgür Özzeki ve kaleci antrenörü Teysir Tarazi yönetiminde Esat Erdoğmuş Stadı'nda antrenmanlara başladı. Hamitköy teknik heyetine takımın eski futbolcusu Ragıp Kanatlı da katıldı.

Kulüp başkanı Evren Mannaş ve yönetim kurulu üyelerinin de izlediği sezonun ilk antrenmanına kadroda yer alan futbolcuların tümü katıldı. Geçtiğimiz sezondan farklı olarak, gençleşmeye giden Hamitköy'de sezonun ilk antrenmanına katılan oyuncuların büyük çoğunluğunun alt yapıdan olması dikkat çekti. Geçen sezonu Gençlik Gücü'nde geçiren Agit ile Mert ve Göçmenköy'de oynayan Necati de Hamitköy'ün yeni sezon kadrosunda olacaklar.

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