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Hamitköy revizyona gidiyor

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Yeni sezon öncesinde kadrosunda revizyona gidip kadrosunu gençleştirmeyi hedefleyen Hamitköy, 10 futbolcusu ile yollarını ayırma kararı aldı

Hamitköy revizyona gidiyor
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K-Pet Birinci Lig'de geçen sezon play-off oynayan Hamitköy, yeni sezon öncesinde kadrosunda revizyona gidip kadrosunu gençleştirecek. 

Kulüp yönetimi ile teknik heyet arasında yapılan değerlendirmeler sonucunda 10 futbolcu ile yolların ayrılması kararı alındı. İsmi geçen futbolculara gelecek kiralık veya bonservisli transfer tekliflerini değerlendirecek olan yönetim, futbolculara kulübe yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür etti. 

Hamitköy yeni sezon öncesinde Hüseyin Çıdamlı, Onurcan Kanburlar, Deniz Enyong Friday, Umut Göktaş, Ağıt Altan, Hasan Sarıoğlu, Micheal Çayırcı, Mert Ateş, Eyüp Öztep ve Kenan Gümüşören ile yollarını ayırma kararı aldı.

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