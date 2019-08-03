Hamitköy rahat kazandı

K-PET Süper Ligde iyi bir sezon geçirme hedefinde olan Hamitköy, K-PET Birinci Ligin yeni ekibi Lapta ile oynadığı hazırlık maçını zorlanmadan 3-1 kazandı. Şehit Şevket Kadir Stadında oynanan maçta Hamitköy'ün gollerini denenen Uche, yeni transfer Aksel ve Ömer kaydetti.
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