 escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
banner69
Halil İbrahim muradına erdi
Halil İbrahim muradına erdi
3 0
Toyota Prius güneş enerjisinden yararlanıyor
Toyota Prius güneş enerjisinden yararlanıyor
10 0
 
‘Enduro’da 3.randevu Kalkanlı’da
‘Enduro’da 3.randevu Kalkanlı’da
13 0
22 0
Yemek yapmanın ufak sırları
Yemek yapmanın ufak sırları
12 0
Telefonunuzun pil ömrünü uzatmanın pratik yolları
Telefonunuzun pil ömrünü uzatmanın pratik yolları
17 0
Cimnastikte dev şölen
Cimnastikte dev şölen
18 0
banner82

Hamitköy rahat kazandı

banner27

Hamitköy rahat kazandı
banner267

K-PET Süper Ligde iyi bir sezon geçirme hedefinde olan Hamitköy, K-PET Birinci Ligin yeni ekibi Lapta ile oynadığı hazırlık maçını zorlanmadan 3-1 kazandı. Şehit Şevket Kadir Stadında oynanan maçta Hamitköy'ün gollerini denenen Uche, yeni transfer Aksel ve Ömer kaydetti.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.