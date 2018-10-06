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Hamitköy pekmezi yedi bitirdi

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Hamitköy, 90 dakika boyunca üstün oynadığı maçta, sezona şampiyonluk parolası ile Ozanköy'ü, 7-0 gibi farklı bir skorla mağlup ederek sezonun ilk 3 puanını hanesine yazdırdı. Her hattı ile kötü olan Ozanköy maçı farklı kaybederek ilk yenilgisini aldı

Hamitköy pekmezi yedi bitirdi
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STADYUM: ESAT ERDOĞMUŞ STADI

HAKEMLER: SERKAN DURMAZ, MUSTAFA TORUN, SABRİYE ATİKOĞLU

HAMİTKÖY: EMRE, SALİH, GÖKHAN ÖZER, HALİL İBRAHİM, AGİT, ÖMER(DK.77 ARDAHAN), MİCHAEL ÇAYIRCI, HASAN AKKUYU, GÖKAY(DK.70 MERT), TOYKAN, MUHAMMET SAVAŞCI(DK.87 OSMAN)

OZANKÖY: MEHMEDEMİN, HASAN BASRİ, HASAN YANAROĞLU, MUHAMMED ALİ UÇAR(DK.70 AHMET), SAYDAM, AYTUN, ALİ, AKSEL, BEKİR, SELÇUK(DK.32 MURAT GERTİK), MUSTAFA(DK.63 DALYAN)

GOLLER: DK.23 GÖKAY, DK.25, 75 VE 83 MUHAMMET SAVAŞCI, DK.34 VE DK.66 TOYKAN, DK.46 HASAN AKKUYU(HAMİTKÖY)

Hamit SAKALLI

K-PET 1.Lig üçüncü  haftasında karşı karşıya gelen Hamitköy ile Ozanköy arasındaki mücadelede ev sahibi Hamitköy, hakemlerin iyi yönetim gösterdiği maçta rakibini farklı mağlup ederek ligdeki ilk galibiyetini taraftarları önünde almış oldu.

20.Dk: Hamiköy'ün kullandığı köşe atışında oluşan karambolda Salih kafa vuruşunu yaptı ancak top direğin dibinden dışarıya gitti.

23.Dk: Hamitköy atağında Gökay topla ceza sahası içerisinde ilerlerken Muhammed Uçar'ın müdahalesiyle yerde kalınca hakem Serkan Durmaz penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanna Gökay topu filelere gönderdi. HAMİTKÖY 1-0 OZANKÖY

26.Dk: Hamitköy atağında Hasan'ın sağdan ortasında Muhammet kafa vuruşunu yaptı ve topu filelere gönderdi. HAMİTKÖY 2-0 OZANKÖY

34.Dk: Hamitköy atağında Michael'in pasıyla soldan ceza sahasına giren Toykan'ın vuruşunda top filelere gitti. HAMİTKÖY 3-0 OZANKÖY

38.Dk: Hamitköy atağında savunma arkasına sarkan Toykan bomboş pozisyonda kötü bir vuruş yaparak topu dışarıya gönderdi.

46.Dk: Hamitköy atağında sağ çaprazda topla buluşan Hasan ceza sahası içerisinde rakiplerinden sıyrılarak vuruşunu yaptı ve topu filelere gönderdi. HAMİTKÖY 4-0 OZANKÖY

66.Dk: Hamitköy atağında Muhammet topu sağdan ceza sahasına taşıdı ve pasını boş durumdaki Toykan'a aktardı. Toykan'ın vuruşunda top filelere gitti. HAMİTKÖY 5-0 OZANKÖY

72.Dk: Hamitköy atağında Agit'in ortasında Toykan vurdu ancak top direkten geri geldi.

75.Dk: Hamitköy atağında sol çaprazda topla buluşan Muhammet, vuruşunda topu filelere gönderdi. HAMİTKÖY 6-0 OZANKÖY

83.Dk: Hamitköy atağında Ozaköy ceza sahası içerisinde oluşan karambolda topa en son vuran isim Muhammet oldu ve top filelere gitti. HAMİTKÖY 7-0 OZANKÖY

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Hamitköy ligdeki ilk galibiyetini taraftarı önünde elde etti.

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