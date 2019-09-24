Hamitköy, Misk’e tepkili

Yenicami’ye deplasmanda mağlup olan Hamitköy, maçın hakemi Turgay Misk’e yönetiminden dolayı tepki gösterirken, Hamitköy yöneticisi Demir Moda, “Televizyon yayınlarında yorumcuların da dediği gibi Turgay Misk, tüm takdir haklarını rakibimizden yana kullandı” ifadesini kullandı

K-PET Süper Ligin ikinci haftasında Yenicami’ye deplasmanda mağlup olan Hamitköy, maçın hakemi Turgay Misk’e yönetiminden dolayı tepki gösterdi.

Hamitköy yöneticisi Demir Moda, hakemin yönetimi ile ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Yenicami maçına Turgay Misk’in atandığını gördüğümüzde endişelenmiştik. Çünkü geçtiğimiz sezon Yalova ile oynadığımız maçtaki hatalarından dolayı Süper Lige çıkmamız zora girmişti.

Sahada Turgay Misk’in yönetimini gördükten sonra endişelerimizde haklı olduğumuzu gördük. Çünkü televizyon yayınlarında yorumcuların da dediği gibi tüm takdir haklarını rakibimizden yana kullandı. Defalarca faule maruz kalan futbolcumuz Hasan’a yapılan hareketlere tepkisiz kalan Turgay Misk, Hasan’ın, Yenicami futbolcusu Hasan’a yaptığı basit bir faul sonrasında, rakip futbolcunun, futbolcumuza gösterdiği tepkide de cezayı bizim futbolcumuza kesti. Ağır ifadeler kullanan Yenicami futbolcusu Hasan’a sarı kart gösterebilmek için bizim futbolcumuza da sarı kart gösterdi.

Biz Yenicami’yi galibiyetinden dolayı tebrik ederiz. Onların 3 puan için Turgay Misk’e de ihtiyaçları yoktu. Hakem hatalarının olacağının da bilincindeyiz. Bu da gayet doğaldır. Ama lütfen hatalar tek taraflı olmasın.”