Hamitköy maskeleri hazır

K-PET Süper Lig ekiplerinden Hamitköy’de Evren Mannaş başkanlığındaki yönetim kurulunda görev yapan 2 kadın yönetici, Didem Mülazim ile Çiğdem Acarbaş’ın girişimleri ile kulüp logolu maskeler hazırlandı.

Bakanlar Kurulu kararı ile korona virüs tehlikesine karşı takılması zorunlu olan maskeleri kulüp logosunu kullanarak hazırlayan Didem Mülazim ile Çiğdem Acarbaş yönetim kuruluna dağıttı.

Kısa süre içerisinde Hamitköy yönetiminin, takım taraftarı ve sempatizanları için de kulüp logolu maskeleri hazırlatacak.