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Hamitköy mabedinde başladı

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Hamitköy, karantina sonrasında bugün saat 18:00’de Esat Erdoğmuş Stadında ilk antrenmanını oldukça sıcak havada gerçekleştirirken, futbolcular sıcaktan dolayı zorlandılar

Hamitköy mabedinde başladı

Hamit SAKALLI

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) ile KKTC Spor Dairesi arasında gerçekleşen görüşmeler sonucunda, tüm futbol kulüpleri bugünden itibaren aerobik ve kondisyon antrenmanlarına Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından belirlenen şartlarla, bireysel olarak başladılar.

Kalan 8 maç için antrenmanlara başlayan kulüplerden olan K-PET Süper Lig ekibi Hamitköy, saat 18:00’de Esat Erdoğmuş Stadında ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Korona virüs önlemleri çerçevesinde konulan karantina sonrasında oldukça sıcak havada geçen ilk antrenmanda futbolcular sıcaktan dolayı zorlandılar.

Ahmet Sakallı ve yardımcısı Ragıp Kanatlı nezaretinde gerçekleştirilen ilk antrenmanda futbolcuların korona virüse karşı alınan önlemlere uydukları ve mesafeli çalıştıkları görüldü.

Hamitköy’ün ilk antrenmanına kulüp başkanı Evren Mannaş ve yöneticiler de katılırken, teknik heyet ve yöneticiler maskeleriyle sahada yer aldılar. Antrenman öncesinde sosyal mesafeye uygun olarak tribünlere oturan futbolculara Ahmet Sakallı ile Evren Mannaş birer konuşma yaptılar

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