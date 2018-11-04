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Hamitköy liderliği sevdi

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Hamitköy, Çanakkale karşısında 35 dakika 10 kişi oynadığı maçı 3 farkla kazanarak, puan farkıyla liderliğini sürdürdü. Hamitköylüler, Muhammet’in kırmızı kartında yoğun itirazlarda bulundular

Hamitköy liderliği sevdi
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Stad: Esat Erdoğmuş Stadı

Hakemler: Serkan Şimşek, Burak Mandıralı, Mert Ercan Bulut

Hamitköy: Emre, Salih, Gökhan(86.Dk Hüseyin Çıdamlı), Halil İbrahim, Michael, Agit, Toykan, Gökay, Muhammet, Hasan(86.Dk Ardahan), Mert

Çanakkale: Umut, Oğuzhan, Çağdaş(75.Dk Özmen), Yunus, Ali, Bekir, Hakan, Selçuk, Cemal (65.Dk Hasan Kurt), Gökcan, Talha

Kırmızı kart: 55.Dk Muhammet (Hamitköy)

Goller:  49.Dk Agit,70.Dk Toykan, 84.Dk Gökay (Hamitköy)

Hamit SAKALLI

K-PET 1.Lig'in 7.haftasında lider Hamitköy konuk ettiği Çanakkale'yi 10 kişi kalmasına rağmen 3-0 gibi net bir skorla geçerek liderliğini devam ettirdi.

26.Dk: Hamitköy’de Gökay’ın kullandığı köle atışında Gökhan kafa vuruşunu yaptı ancak top az farkla yandan dışarıya gitti.

47.Dk: Hamitköy’de kazanılan frikikte Agit topu ceza sahasına ortaladı. Gökhan’ın kafa vuruşunda top kaleci Umut’ta kaldı.

49.Dk: Hamitköy’de kazanılan frikiği kullanan Agit’in vuruşunda top filelere gitti. Hamitköy 1-0 Çanakkale

51.Dk: Çanakkale atağında Gökcan’ın vuruşunda top az farkla dışarıya gitti.

55.Dk: Hamitköy’de Muhammet topsuz alanda Oğuzhan’a yaptığı hareket sonucunda direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

60.Dk: Hamitköy atağında Gökay ceza sahası dışından sert ve etkili vurdu ancak kaleci Umut gole izin vermedi.

70.Dk: Hamitköy atağında Toykan sağ çaprazdan çalımlarla ceza sahasına girdi ve vuruşunu yaparak topu filelere gönderdi. Hamitköy 2-0 Çanakkale

84.Dk: Hamitköy atağında Gökay hızla rakip yarı alan yöneldi ve rakiplerinden sıyrılıp vuruşunu yaptı ve topu filelere gönderdi. Hamitköy 3-0 Çanakkale

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Hamitköy sahadan galibiyetle ayrılarak liderliğini sürdürdü.

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