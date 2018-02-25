Hamitköy komadan çıktı

Son 2 haftanın mağlup takımı Hamitköy, Girne Halk Evi karşısında özellikle de ikinci devredeki futboluyla 4-1 yenerek, galibiyeti hatırlarken, zirve yarışına devam dedi. Athos’un maç öncesinde sakatlanması ile şok olan GHE ise mağlubiyete razı oldu

STAD: Esat Erdoğmuş Stadı

HAMİTKÖY: Kemal, Ragıp, Umut, Onur, Hüseyin Çıdamlı, Ender, Hasan Akkuyu, Deniz Enyong, Toykan, Özgür Ongun(Dk.80 Mehmet Göreli), Hakan(Dk.75 Tufan)

GİRNE HALK EVİ: Burak, Salahi(Dk.82 Serkan), Dalyan (Dk.73 Mahmut), Talip, Ozan, Mehmet, Yankı, Erdoğan, Yunus Emre Doğan, Şenol(Dk.73 Halil), Deniz Kurtay

GOL: Dk.32 Dalyan(KK), Dk.68 Hakan, Dk.77 Özgür Ongun, Dk.86 Toykan(Hamitköy), Dk.21 Şenol (Girne Halk Evi)

K-Pet Birinci Lig’in 20. haftasında son 2 haftanın mağlup takımı Hamitköy, zirve mücadelesinde bire bir rakibi Girne Halk Evi karşısında geriye düştüğü karşılaşmayı, özellikle de ikinci devredeki futboluyla 4-1 yenerek, haftayı 3 puan ile tamamladı. Hamitköy ilk devrede de rakibini aynı skorla mağlup etmişti. Athos’un maç öncesinde sakatlanıp ambulansla hastaneye kaldırılması ile şok olan ve zirve yarışında ağır yara alan Girne Halk Evi ise düşüşünü sürdürdü.

Maça şiddetli esen rüzgarı da arkasına alan Hamitköy daha atak başladı. Ancak Girne Halk Evi kalecisi Burak yaptığı 3 kritik kurtarışla rakibe gol şansı tanımadı. 4. dakikada Burak, Özgür’ün güzel şutunu aynı güzellikte kurtardı.

Maçın 11. Dakikasında 6 pasta Toykan’ın röveşatası ağlara giderken Girne Halk Evi savunmasının eline çarptı. Yardımcı hakem Doğan Elmalı’nın pozisyonu net göremeyen Turgay Misk’i uyarmaması sonrasında hakemin oyunu devam ettirmemesine Hamitköylüler tepki gösterdi.

Girne Halk Evi’nin ilk tehlikedi atağında Şenol, 21. dakikadaki kontra atakta sol çaprazda 2 rakibini ekarte edip ters köşeden topu filelere gönderdi. 0-1

Golden sonra Hamitköy atakları sıklaşırken, 32. Dakikada Onur’un kullandığı kornerde Dalyan ters bir kafa vuruşu ile topu kendi ağlarına yolladı. 1-1

İkinci devrede rüzgara karşı olmasına rağmen topu yere oturtan Hamitköy rakibe neredeyse atak şansı dahi tanımadı.

Dk 68 Özgür’ün ara pasında Hakan sol çaprazdan ceza alanına girip, ters köşeden topu filelere gönderdi. 2-1

Dk 77 Hasan’ın ara pasında Özgür, sol çaprazdan ceza alanına girip, sert bir şutla ters köşeden topu filelere gönderdi. 3-1

Dk 86 Ender’in sağdan ortasında arka direkte topa iyi yükselen Toykan kafa ile skoru belirleyen golü attı. 4-1