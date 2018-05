Mormenekşe teknik adamı Abdullah Özerinç “İlk maçlar her zaman zordur. Play off maçlarının ilkinde oynayacağımız Hamitköy maçı da zordur. Ama biz Hamitköy karşısında galibiyeti hedefleyeceğiz”

Necati KÜLAHLILAR

K-Pet Birinci Lig’den, K-Pet Süper Lige yükselecek son takımın belirleneceği play off maçları öncesinde sezonu 4. tamamlayan Mormenekşe’nin teknik adamı Abdullah Özerinç, Süper Lige yükselme hedefinde olduklarını açıkladı.

Bugün Çatalköy Nihat Bağcıer Stadı’nda Hamitköy ile karşılaşacak olan Mormenekşe’nin teknik adamı Abdullah Özerinç maç öncesinde şu açıklamaları yaptı:

“Mormenekşe camiası kafa olarak Süper Lige çıkmaya hazırdır. Süper Lige çıkmayı da çok istiyor. Bu durum da bize avantaj yaratır.

Play off maçları sonrasında Süper Lige yükselmek hedefindeyiz. İlk maçlar her zaman zordur. Play off maçlarının ilkinde oynayacağımız Hamitköy maçı da zordur. Ama biz Hamitköy karşısında galibiyeti hedefleyeceğiz. Bu konuda da futbolcularıma güvenim tamdır.”