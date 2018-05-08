banner107
Gözler son biletlerde olacak
Gözler son biletlerde olacak
80 0
“O kupa gelecek”
“O kupa gelecek”
144 0
Motodrag heyecanı, Aydınköy’de yaşandı
Motodrag heyecanı, Aydınköy’de yaşandı
28 0
4 saatlik elektrik kesintisi
4 saatlik elektrik kesintisi
189 0
Düzkaya şampiyon olarak geri döndü
Düzkaya şampiyon olarak geri döndü
197 0
Galatasaray, adım adım şampiyonluğa gidiyor
Galatasaray, adım adım şampiyonluğa gidiyor
21 0
Normal sezon tamamlandı
Normal sezon tamamlandı
86 0
Serdarlı yakınlarında yine kaza
Serdarlı yakınlarında yine kaza
363 0
banner82
banner147

“Hamitköy karşısında galibiyeti hedefleyeceğiz”

banner27

Mormenekşe teknik adamı Abdullah Özerinç “İlk maçlar her zaman zordur. Play off maçlarının ilkinde oynayacağımız Hamitköy maçı da zordur. Ama biz Hamitköy karşısında galibiyeti hedefleyeceğiz”

“Hamitköy karşısında galibiyeti hedefleyeceğiz”
banner137

Necati KÜLAHLILAR

K-Pet Birinci Lig’den, K-Pet Süper Lige yükselecek son takımın belirleneceği play off maçları öncesinde sezonu 4. tamamlayan Mormenekşe’nin teknik adamı Abdullah Özerinç, Süper Lige yükselme hedefinde olduklarını açıkladı.

Bugün Çatalköy Nihat Bağcıer Stadı’nda Hamitköy ile karşılaşacak olan Mormenekşe’nin teknik adamı Abdullah Özerinç maç öncesinde şu açıklamaları yaptı:

“Mormenekşe camiası kafa olarak Süper Lige çıkmaya hazırdır. Süper Lige çıkmayı da çok istiyor. Bu durum da bize avantaj yaratır.

Play off maçları sonrasında Süper Lige yükselmek hedefindeyiz. İlk maçlar her zaman zordur. Play off maçlarının ilkinde oynayacağımız Hamitköy maçı da zordur. Ama biz Hamitköy karşısında galibiyeti hedefleyeceğiz. Bu konuda da futbolcularıma güvenim tamdır.”

banner104
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.