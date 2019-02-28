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Hamitköy, kaptanına üzüldü

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Hamitköy takım kaptanı Halil İbrahim Çocuk, Mesarya maçında sakatlanırken en az 2 hafta sahalardan uzak kalacak

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Hamitköy, kaptanına üzüldü
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Hamit SAKALLI

K-PET Birinci Ligde Mesarya karşısında galip gelmenin mutluluğunu yaşayan Hamitköy'ün sevinci, takım kaptanı Halil İbrahim Çocuk'un sakatlanmasıyla buruk bir sevince dönüştü.

Takım kaptanı Halil İbrahim, orta sahada etkili bir futbol sergilediği Mesarya maçının son bölümünde sakatlanıp, maçı tamamlayamamıştı. Halil İbrahim, maç sonunda ise takım arkadaşı Furkan'ın sırtında sahayı terk etmişti.

Halil İbrahim'in geçtiğimiz gün çekilen ultrasound sonuçlarına göre bacak üst adalesinde 3cm'lik bir yırtık olduğu görüldü. Kaptanın tedavisine hemen başlanırken, doktor raporuna göre en az 2 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. Halil İbrahim, Hamitköy'ün oynayacağı 2 kritik maç Göçmenköy ve Akova maçlarında forma giyemeyecek.

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