Hamitköy, John'la güzel

Hamitköy, Küçük Kaymaklı karşısında ilk devresini mağlup kapattığı maçı ikinci devrede John'un attığı gollerle kazanmayı başardı. Takım olarak iyi mücadele eden Hamitköy, özellikle ikinci devrede oldukça etkili oynadı. Küçük Kaymaklı ise maça adeta golle başlamasına rağmen özellikle ikinci devrede oyundan düşüp mağlubiyete razı oldu

Yer:Esat Erdoğmuş Stadı

Hakemler: Osman Özpaşa, Hakan Gök, Abdullah Genç

Hamitköy: Emre, Ömer, Taner, Aksel(Dk.86 Ardahan),Hüseyin Çıdamlı, İbrahim Kaba(Dk.90+2 Eray) Hasan, Agit, Ebuka, Oladele,Peter(Dk.83 İbrahim Güler)

K.Kaymaklı: Efe, Berkem, Sena, Talat, Yusuf(Dk.65 Asare),Taner, Rifat, Barkın(Dk.65 Muhammet)Mehmet Öztürk, Okafor, Osita

Goller: 59.(P) ve 69.Dk Ebuka (Hamitköy)-3.Dk Yusuf (K.Kaymaklı)

K-Pet Süper Lig'in 11.haftasında Hamitköy konuk ettiği Küçük Kaymaklı'yı geriye düştüğü maçta yıldız golcüsü Ebuka'nın iki golüyle mağlup ederek kritik ve özel bir galibiyet aldı.

Hamitköy'de Hasan 81. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bırakırken, Hamitköy yaklaşık 15 dakika 10 kişi oynadı. Kalabalık bir seyirci kitlesi önünde oynanan karşılaşmayı Başbakan Ersin Tatar da tribünden takip etti.

3.Dk: K.Kaymaklı atağında Berkem’in ara pasıyla topla buluşan Yusuf vuruşunda topu filelere gönderdi. Hamitköy 0-1 K.Kaymaklı

14.Dk: Hamitköy’de Aksel’in kullandığı köşe atışında kaleci Efe topu elinden kaçırdı ve filelere gitmek üzere olan topu Yusuf çizgiden çıkardı.

42.Dk: K.Kaymaklı’da kazanılan serbest vuruşu kullanan Berkem’in ortasında Osita arka direkte bomboş pozisyonda kafa vuruşunu yaptı ancak top üst direğe çarpıp dışarıya gitti.

49.Dk: Hamitköy atağında Hasan sağdan topu ortaladı. Peter’in kafa vuruşunda top yandan dışarıya gitti.

59.Dk: Hamitköy atağında Ebuka sağdan ceza sahasına girdi ve Sena’nın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Osman Özpaşa bu pozisyonda penaltı kararını verdi.Atışı kullanan Ebuka topu filelere gönderdi . Hamitköy 1-1 K.Kaymaklı

60.Dk: K.Kaymaklı atağında Osita sağ çaprazda topla buluştu ve vuruşu yaptı ancak top direği sıyırarak dışarıya gitti.

63.Dk: Hamitköy atağında Aksel’in pasıyla topla buluşan Hasan’ın şutunda top direğin dibinden dışarıya gitti.

69.Dk: Hamitköy atağında Peter’in pasıyla topla buluşan Ebuka sağ çaprazdan attığı şutunda topu filelere gönderdi. Hamitköy 2-1 K.Kaymaklı

81.Dk: Hamitköy’de Hasan rakibine yaptığı faulden sonra ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Geriye kalan bölümde uzatma dakikalarıyla birlikte 10 kişi oynamasına rağmen Hamitköy, iyi mücadele ederek, skoru koruyup maçı 2-1 kazandı.