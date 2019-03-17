Hamitköy istediğini aldı

Hamitköy, Çanakkale deplasmanından ikinci devrede Muhammed ve Furkan'ın 2 golleriyle 3 puan çıkarırken, Süper Lige yükselme iddiasını sürdürdü. Çanakkale ise tehlikeli bölgede kalmaya devam etti

Yer: MuharremDöveç Stadı

Hakemler: Turgay Misk, İsmail Egeli, Engin Akkagün

Çanakkale: Umut, Hasan Kurt, Yunus, Bekir, Halil, Ahmet, Hakan, Ali(Hasan), Selçuk(Oğuzhan), Gökcan, Ramadan(Özmen)

Hamitköy: Emre, Mert, Agit, Salih, Hüseyin, Micheal, İbrahim(Osman), Hasan(Ali), Furkan, Muhammed, Toykan(Arda)

K-PET Birinci Ligin güçlü ekibi Hamitköy, berbat bir zeminde oynanan maçta Çanakkale'yi ikinci devrede bulduğu gollerle mağlup ederek 3 puanı aldı. Maçın hakemi olarak açıklanan Mustafa Öztugay sakatlandığı için Turgay Misk yönetti.

Maçın ilk devresi Hamitköy baskısı altında geçerken, konuk ekip girdiği gol pozisyonlarını değerlendiremedi. Çanakkale'nin ilk devrede bulduğu tek önemli gol pozisyonunu 43'te Selçuk değerlendiremeyince devre 0-0 sona erdi.

İkinci devreye Hamitköy daha da baskılı başlarken, 60'ta Muhammed ile öne geçti. 0-1 Bu golden 3 dakika sonra 63'te Furkan farkı 2'ye çıkardı. 0-2 75'te ise Furkan ikinci golünü atarken, skor 0-3 oldu. Bu golden sonra Hamitköy'de Toykan'ın vuruşu direkten dönerken, 77'de Çanakkale'den Yunus, hakemden izin alarak oyun dışına çıktı. Çanakkale 3 oyuncu değişiklik hakkını kullandığı için maçı 10 kişi tamamlarken, maç 0-3 sona erdi.