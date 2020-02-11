Hamitköy ilk kez kazandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen U15 Ligi'nde 4. Grup'ta 4.hafta dün oynanan maçlarla başladı.

Atilla Topaloğlu Sahasında oynanan 2 maçta Hamitköy, Çetinkaya’yı deplasmanda 3-2 mağlup ederek ligdeki ilk galibiyetini aldı. Günün diğer maçında ise aynı sahada Küçük Kaymaklı ile Yenicami 0-0 berabere kaldılar.

Hasan Abay’în yönettiği maçta Hamitköy, Çetinkaya’yı Önder Bozkurt, Salih Sakallı ve Murat Kılınç’ın golleriyle yendi. Çetinkaya’nın golleri ise Arif Tarım ve penaltıdan Batuhan Arslan’dan geldi.