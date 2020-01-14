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Hamitköy ile Oladele'nin yolları ayrıldı

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Hamitköy ile Oladele'nin yolları ayrıldı

K-Pet Süper Lig ekibi Hamitköy'de ikinci devre hazırlıkları sürerken, teknik heyet de takımın kadrosunu oluşturmak için transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Çetinkaya ile dün oynanan ve 2-1 kazanılan hazırlık maçında Daniel, Kone ve Camara, teknik adam Ahmet Sakallı ve ekibinden geçer not aldılar.

Yaklaşık 1 haftadır takımla antrenmanlara çıkan stoper Daniel'in beğenilen performansı sonrasında sezonun ilk devresinde stoper oynayan Oladele Oshebe ile yolların ayrılması kararlaştırdı.

Antrenör Ahmet Sakallı, Çetinkaya maçından sonra Oladele Oshebe'ye kendisi ile yola devam etmeyecekleri kararını iletti. Böylelikle daha önce Ebuka ve Peter ile de yollarını ayırmış olan Hamitköy, ikinci devreye 3 yeni yabancı futbolcuyla girecek.

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