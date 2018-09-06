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Hamitköy golcüsünü Türkiye'den getiriyor

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Hamitköy, başkan Evren Mannaş'ın ısrarlı girişimi ile Türkiyeli golcü Muhammed Savaşçı'yı kadroya katıyor

Hamitköy golcüsünü Türkiye'den getiriyor
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K-PET Birinci Lig ekiplerinden Hamitköy'de yeni sezon hazırlıkları sürerken, kadroda şekillenmeye başladı.

Hazırlık maçlarında takımın gol sorunu olmasından dolayı Türkiyeli futbolcu hakkını forvetten yana kullanmak isteyen Hamitköy teknik heyeti, takım için önemli bir isim olan sol kanat oyuncusu Onur Top ile yolları ayırma kararı aldı.

Gökay'dan sonra ikinci Türkiyeli futbolcu hakkını Muhammed Savaşçı'dan yana kullanma kararı alan Hamitköy teknik heyetinin isteğini yerine getirmek için harekete geçen Şensal Yapı direktörü, Hamitköy kulüp başkanı Evren Mannaş, ısrarlı girişimi ile futbolcuyu Hamitköy'e transfer olması için ikna etti. Kariyerinde Evkur Malatyaspor da olan ve şu anda BAL ekibi Ayvalıkgücü Belediyespor'da forma giyen tecrübeli golcü Muhammed Savaşçı'nın, Cuma günü takıma katılması bekleniyor.

Geçtiğimiz sezon da Hamitköy'e transferi gündeme gelen, hazırlık maçında oynayan 35 yaşındaki Muhammed Savaşçı, bitirici vuruşları ve hava hakimiyeti ile biliniyor.

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