Hamitköy – Göçmenköy, U21 Ligi maçı ertelendi

K-PET U21 Birinci Ligi beşinci hafta maçında dün Esat Erdoğmuş Stadı’nda oynanan Hamitköy – Göçmenköy maçı yarıda kaldı.

Hamitköy’ü etkisi altına alan yoğun dolu ve yağmurdan dolayı saha futbol oynmaya elverişsiz hale gelince, maçın hakemi maçı erteledi.

Yoğun yağış sonrasında Esat Erdoğmuş Stadı’nın etrafı ise adeta göle döndü. Hamitköy – Göçmenköy A Takım maçı için futbolcular, biriken sulardan dolayı soyunma odalarına güçlükle gidebildiler. Yedek kulübeleri ve sağlıkçıların bulunduğu bölüm ise sularla kaplanırken, Hamitköy’ün bazı görevlileri çizmelerle yedek kulübelerinde durdular. Maç 54. dakikada Göçmenköy 1-0 öndeyken ertelendi.