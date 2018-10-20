banner107
Soyer Arseven-Hasan Reyhan liderliğini sürdürüyor
Soyer Arseven-Hasan Reyhan liderliğini sürdürüyor
6 0
Aşırı yağmur nedeniyle bazı yollar su altında kaldı
Aşırı yağmur nedeniyle bazı yollar su altında kaldı
590 0
BMW'nin en büyük SUV modeli hazır
BMW'nin en büyük SUV modeli hazır
9 0
Smaçlar, Soykut için atıldı
Smaçlar, Soykut için atıldı
40 0
125 kilometre sürdüler
125 kilometre sürdüler
31 0
Bir milyon TL heyecanı
Bir milyon TL heyecanı
58 0
Namağlupların maçı
Namağlupların maçı
136 0
Dünyanın 25 en'i
Dünyanın 25 en'i
49 0
banner82
banner147

Hamitköy – Göçmenköy, U21 Ligi maçı ertelendi

banner27

Hamitköy – Göçmenköy, U21 Ligi maçı ertelendi
banner192

K-PET U21 Birinci Ligi beşinci hafta maçında dün Esat Erdoğmuş Stadı’nda oynanan Hamitköy – Göçmenköy maçı yarıda kaldı.

Hamitköy’ü etkisi altına alan yoğun dolu ve yağmurdan dolayı saha futbol oynmaya elverişsiz hale gelince, maçın hakemi maçı erteledi.

Yoğun yağış sonrasında Esat Erdoğmuş Stadı’nın etrafı ise adeta göle döndü. Hamitköy – Göçmenköy A Takım maçı için futbolcular, biriken sulardan dolayı soyunma odalarına güçlükle gidebildiler. Yedek kulübeleri ve sağlıkçıların bulunduğu bölüm ise sularla kaplanırken, Hamitköy’ün bazı görevlileri çizmelerle yedek kulübelerinde durdular. Maç 54. dakikada Göçmenköy 1-0 öndeyken ertelendi.

banner194
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.