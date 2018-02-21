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Hamitköy gençleri şampiyonluğa koşuyor

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Hamitköy U21Takımı, üçüncü sıradaki Göçmenköy U21Takımı’nı 1-0 mağlup ederek şampiyonluk yolunda önemli bir engeli daha aştı

Hamitköy gençleri şampiyonluğa koşuyor
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U21 Bölgesel Lig Batı Grubu 13. Hafta erteleme maçında lider Hamitköy U21Takımı, Esat Erdoğmuş Stadı’nda üçüncü sıradaki Göçmenköy U21Takımı’nı 1-0 mağlup ederek şampiyonluk yolunda önemli bir engeli daha aştı.

Yoğun yağmur ve dolu yağışı altında oynanan maç oldukça yüksek tempoda oynanırken, genç futbolcuların su birikintileri içerisindeki mücadeleleri görülmeye değerdi. Maçın hakemleri Abdullah Genç, Nurhan Kutlugün ve İrfan Alıcı’nın başarılı bir yönetim sergiledikleri maçın ilk devresi 0-0 golsüz berabere tamamlandı.

A Takım’da yer alan 21 yaş altı futbolcularını da bu maçta oynatan her 2 takımın ikinci devresinde Hamitköy antrenörü Hamdi Öğütçü yerinde ve zamanında değişikliklerle takımına avantaj sağladı. Göçmenköy ataklarında kaleci Tolga’nın yaptığı kurtarışlar takımını ayakta tuttu. Sabırlı ve disiplinli futbol oynayan kırmızı siyahlılara galibiyeti getiren golü, 87. dakikada frikikten güzel bir vuruşla Mehmet Çiçen kaydetti.

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