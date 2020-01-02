Hamitköy gençleri Çavuş'a emanet

K-PET U21 Süper Ligde mücadele eden Hamitköy U21 Takımını çalıştıracak yeni teknik adam belirlendi.
Takımın antrenörü Hasan Sarıoğlu'nun, dil eğitimi için Hollanda'ya gidecek olması nedeniyle boşalan antrenörlüğe genç teknik adam Münür Çavuş getirildi.
B Lisanslı antrenör olan ve Beden Eğitimi üzerine eğitim alan Münür Çavuş, Hamitköy U21 Takımındaki mesaisine Cumartesi günü başlayacak. Hamitköy U21 Takımı, Münür Çavuş, ikinci devre hazırlıklarına Cumartesi günü yapacağı ilk antrenmanla başlayacak.