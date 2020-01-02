banner255
banner69
Surlariçi’ne 24 saat trafik polisi şart
Surlariçi’ne 24 saat trafik polisi şart
30 0
Samani: Spor Dairesi atletizmi hiçe saydı
Samani: Spor Dairesi atletizmi hiçe saydı
25 0
 
Gençlerin mücadelesi şampiyonluk ve final için
Gençlerin mücadelesi şampiyonluk ve final için
13 0
Fatma teyzemizin şikayetine bir kulak verin
Fatma teyzemizin şikayetine bir kulak verin
124 0
KKTC’de 2019’u uğurlarken (1)
KKTC’de 2019’u uğurlarken (1)
27 0
Girne’de salonda sorun çok
Girne’de salonda sorun çok
95 0
Senfoni Orkestrası’ndan muhteşem konser
Senfoni Orkestrası’ndan muhteşem konser
19 0
banner355

Hamitköy gençleri Çavuş'a emanet

banner27

Hamitköy gençleri Çavuş'a emanet

K-PET U21 Süper Ligde mücadele eden Hamitköy U21 Takımını çalıştıracak yeni teknik adam belirlendi.

Takımın antrenörü Hasan Sarıoğlu'nun, dil eğitimi için Hollanda'ya gidecek olması nedeniyle boşalan antrenörlüğe genç teknik adam Münür Çavuş getirildi.

B Lisanslı antrenör olan ve Beden Eğitimi üzerine eğitim alan Münür Çavuş, Hamitköy U21 Takımındaki mesaisine Cumartesi günü başlayacak. Hamitköy U21 Takımı, Münür Çavuş, ikinci devre hazırlıklarına Cumartesi günü yapacağı ilk antrenmanla başlayacak.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.